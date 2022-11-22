Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника в матче ЧМ с Аргентиной

Вратарь Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс коленом нокаутировал партнера по команде защитника Ясира Аль-Шахрани.

Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника. Фото AFP

После удара игрок без сознания упал на газон. После выхода медицинской бригады его положили на носилки и унесли за пределы поля.