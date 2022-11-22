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22 ноября, 15:01

Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника в матче ЧМ с Аргентиной

Руслан Минаев
Момент столкновения.
Фото AFP
Момент столкновения.
Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника.
Фото AFP
Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника.
Фото AFP
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Вратарь Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс коленом нокаутировал партнера по команде защитника Ясира Аль-Шахрани.

Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника. Фото AFP
Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника.
Фото AFP

После удара игрок без сознания упал на газон. После выхода медицинской бригады его положили на носилки и унесли за пределы поля.

Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника. Фото AFP
Вратарь Саудовской Аравии коленом нокаутировал своего защитника.
Фото AFP
ЧМ&nbsp;2022: 22&nbsp;ноября, все матчи дня. ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии! Что это было, Месси? Онлайн-трансляция матчей 22 ноября

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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