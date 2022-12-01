Япония — Испания: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Испании и Японии на матч третьего тура групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная Японии: Гонда, Танигути, Итакура, Нагатомо, Кубо, Морита, Ито, Камада, Танака, Йосида, Маэда.

Сборная Испании: Симон, Аспиликуэта, Родри, П. Торрес, Бальде, Бускетс, Гави, Педри, Уильямс, Мората, Ольмо.

Матч начнется в 22.00 мск.