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Защитник сборной Коста-Рики Кейсер Фульер открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии — 1:0.
На 81-й минуте костариканцы перехватили мяч на чужой половине поля, Фульер принял передачу на линии штрафной и перебросил вратаря японцев Суити Гонду.
Фульер забил первый гол сборной Коста-Рики на ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования