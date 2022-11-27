Япония — Коста-Рика: костариканцы вышли вперед за 10 минут до конца второго тайма

Защитник сборной Коста-Рики Кейсер Фульер открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии — 1:0.

На 81-й минуте костариканцы перехватили мяч на чужой половине поля, Фульер принял передачу на линии штрафной и перебросил вратаря японцев Суити Гонду.

Фульер забил первый гол сборной Коста-Рики на ЧМ-2022.