Катар планирует внести Португалию в черный список из-за заявлений президента страны на ЧМ-2022

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Власти Катара планируют внести Португалию в черный список после окончания чемпионата мира-2022, сообщает Sol.
По данным источника, основанием для санкций стали высказывания президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы и премьер-министра Антониу Кошты о правах человека. Также власти Катара остались недовольны критикой со стороны Германии, Дании и Франции. Организаторы мундиаля столкнулись с осуждениями из-за смерти рабочих при строительстве спортивных объектов, а также нарушения прав человека. Сообщается, что к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране.
Внесение в черный список может привести к экономическим и политическим последствиям, а также вызвать трудности с перемещением людей между странами.
ЧМ в Катаре проходит с 20 ноября на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования