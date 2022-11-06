Защитник «Баварии» Дэвис сможет сыграть на чемпионате мира-2022

Сегодня, 13:50
В «Баварии» сообщили, что защитник Альфонсо Дэвис успеет восстановиться и сможет помочь сборной Канады на чемпионате мира-2022. Канадский латераль получил травму задней поверхности бедра в игре 13-го тура чемпионата Германии против «Герты» (3:2). Дэвис пропустит следующие два матча за «Баварию», но успеет восстановиться к турниру.
22-летний канадец выступает за немецкую команду с 2018 года. В составе «Баварии» футболист стал четырёхкратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
В текущем сезоне защитник провел 19 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Канады сыграет свой первый матч на турнире против сборной Бельгии 23 ноября в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования