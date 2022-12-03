Дани Алвес: «То, что я могу играть за Бразилию в этом возрасте, показывает, что я уважаю эту профессию»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал тот факт, что он стал самым возрастным игроком национальной команды, сыгравшим на чемпионате мира.

«То, что я могу играть за Бразилию в этом возрасте и вносить свой вклад, показывает, что я уважаю эту профессию», — цитирует 39-летнего Алвеса Marca.

В следующем матче (5 декабря) сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022. Начало — в 22:00 по московскому времени.