Вальверде о вылете Уругвая из ЧМ-2022: «Разочаровывает, что не смогли принести радость нашей стране»

Полузащитник сборной Уругвая и «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал вылет с чемпионата мира-2022.

В последнем матче группового турнира Уругвай обыграл Гану (2:0).

«В раздевалке очень печально. Мы благодарим болельщиков за их поддержку, и нам невероятно грустно, потому что эта команда с великолепными футболистами, тренерами и персоналом могла много сделать на этом турнире. Теперь пришло время побыть с семьями, которые всегда нас поддерживают. Разочаровывает, что мы не смогли принести радость нашей стране.

Я не буду говорить о судье. Чего не хватило, чтобы пройти дальше? Гола. В третьем матче мы добились того, чего хотели, но потерпели неудачу в предыдущих играх», — цитирует Вальверде Marca.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.