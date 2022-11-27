Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

27 ноября, 21:28

Маркиньос: «Неймару было очень грустно после травмы, но он работает круглосуточно, чтобы вернуться»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился ожиданиями от матча группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии.

«Хотел бы я, чтобы Неймар и Данило были в строю, но мы готовы и уверены в себе. Мы хотим продемонстрировать, что наша команда справится с любыми трудностями. Неймару было очень грустно, но он работает круглосуточно, чтобы вернуться как можно скорее. Мы не знаем, сколько времени это займет, но сейчас он очень верит в себя», — цитирует Tutto Mercato Маркиньоса.

Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет завтра, 28 ноября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
В прокуратуре сообщили о задержании сбившей мать с детьми в Москве
Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью
Bloomberg предрек США проблемы в случае затяжного конфликта на Украине
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мартинес заявил, что общался с психологом после поражения от Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Жиру хотел бы избежать встречи с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ