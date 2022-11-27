Маркиньос: «Неймару было очень грустно после травмы, но он работает круглосуточно, чтобы вернуться»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился ожиданиями от матча группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии.

«Хотел бы я, чтобы Неймар и Данило были в строю, но мы готовы и уверены в себе. Мы хотим продемонстрировать, что наша команда справится с любыми трудностями. Неймару было очень грустно, но он работает круглосуточно, чтобы вернуться как можно скорее. Мы не знаем, сколько времени это займет, но сейчас он очень верит в себя», — цитирует Tutto Mercato Маркиньоса.

Неймар получил травму в матче с Сербией (2:0). Бразильского футболиста заменили на 68-й минуте встречи после столкновения с сербским защитником Николой Миленковичем.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет завтра, 28 ноября. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.