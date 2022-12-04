Защитник сборной Франции Кунде объяснил неснятую цепочку в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал ситуацию с неснятой цепочкой в матче с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Я забыл. Со мной такого никогда не случалось, ни в Испании [в матчах за «Барселону»], ни где-то еще, но в этот раз я забыл. Судья только сказал мне снять ее, но ничего более», — цитирует Relevo Кунде.

По правилам ФИФА любое украшение на теле спортсмена во время официальных матчей запрещено.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с победителем матча Англия — Сенегал, который начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.