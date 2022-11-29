Круговой: «Ловрен — профессионал, я думаю, он долго сможет играть в сборной»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о своем одноклубнике Деяне Ловрене, который выступает за сборную Хорватии на ЧМ-2022.

— Как Деян держит такую форму в таком возрасте?

— Деян — профессионал. Он приезжает одним из самых первых на базу, после меня, конечно. Проводит много времени в зале, и, я думаю, он долго сможет играть в сборной.

— Вы его поздравили после игры с Канадой?

— Нет. Он нам пожелал удачи перед игрой со «Спартаком», и все.

— Какие шансы у сборной Хорватии на ЧМ?

— У них хорошая команда. Шансы есть, думаю, они пройдут дальше, — цитирует Sport24 Кругового.

После двух туров сборная Хорватии занимает 1-е место в группе F, набрав 4 очка. Хорваты проведут заключительный матч группового турнира против Бельгии 1 декабря.