Форвард сборной Бразилии Жезус: «Если у меня будет шанс, я забью. Я уверен в этом»

Форвард «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал ситуацию с отсутствием голов за национальную команду на чемпионате мира-2022.

«Здесь и в «Арсенале» разный футбол. Несмотря на то, что у меня было несколько шансов, я не смог ими воспользоваться. Я так хорошо начал сезон, и никто не спрашивал об этом. Но это не проблема. Скоро я забью мяч в ворота и больше не остановлюсь. Конечно, я тот игрок, который должен время от времени забивать, я здесь ради голов. Когда я нахожусь на поле, я стараюсь забить и стараюсь помочь команде. Когда мы побеждаем, я тоже счастлив. Честно говоря, я об этом не думаю. Если у меня будет шанс, я забью. Я уверен в этом», — приводит Football London слова Жезуса.

Сборная Бразилии с 6 очками занимает первое место в группе G. Следующий матч команда проведет 2 декабря против Камеруна. Начало — в 22.00 по московскому времени.