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Сегодня, 07:37

Жиру навестил Люка Эрнандеза после операции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру навестил в больнице защитника Люка Эрнандеза, который больше не сыграет на чемпионате мира-2022 из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в матче против Австралии (4:1). Ему была сделана операция.

«Мы будем скучать по тебе, братан. Вернись сильнее. Люблю Херманито», — написал Жиру в социальных сетях.

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.

Люка Эрнандес
Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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