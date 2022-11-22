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22 ноября, 10:30

Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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На что обратить внимание.

Аргентина — Саудовская Аравия

Между Катаром и Саудовской Аравией прохладные отношения, несмотря на соседство. Три года Эр-Рияд поддерживал торгово-экономическую блокаду Катара и снял ее только в 2021 году. К слову, по этой причине на Ближнем Востоке даже ходили слухи, что саудиты проигнорируют ЧМ-2022. К счастью, все удалось разрулить, и теперь тысячи болельщиков из Саудовской Аравии едут уже на шестой чемпионат мира, в котором их страна принимает участие с 1994 года.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия

Понятное дело, даже несмотря на статус завсегдатаев ЧМ, в группе с Аргентиной, Польшей и Мексикой от саудитов ничего не ждут, так что само попадание на мундиаль для них уже праздник. А вот Аргентине нужен мощный старт. «Альбиселесте» во главе с Месси многие называют чуть ли не главным фаворитом турнира, но для начала нужно пройти не самую простую группу, в которой Саудовская Аравия — самый легкий соперник.

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Мексика — Польша

В квартете С Аргентина — безусловный фаворит, который наверняка обеспечит себе место в плей-офф, если не случится чего-то ну совсем уж невероятного. Саудовская Аравия — записной аутсайдер, потому именно Мексике и Польше предстоит выяснить, кто больше достоин выхода в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
0:0
Польша

За латиноамериканцев говорит опытный состав под руководством Таты Мартино — культового в своем регионе тренера, которого могут помнить болельщики «Барселоны». Мексиканцев регулярно недооценивают, но они всякий раз удивляют — на прошлом ЧМ, например, заняли второе место, оставив позади сборные Германии и Южной Кореи.

Прошедшая на чемпионат мира во многом из-за бана России Польша надеется в первую очередь на Роберта Левандовски. Поляки провалили прошлый чемпионат мира, заняв последнее место в группе. Ну а Левандовски к своим 34 годам пока так и не забил ни одного гола на ЧМ.

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Дания — Тунис

Сборная Дании пошумела на Евро-2021, добравшись до полуфинала, где до последнего боролась со сборной Англии. За прошедшие полтора года состав датчан не стал слабее — по-прежнему в строю Шмейхель, Хейбьерг, Кьер, Поульсен. А еще вернулся в старт лидер команды Кристиан Эриксен, чуть не попрощавшийся с жизнью в прямом эфире прошлым летом. Не просто так многие делают ставку на датчан как на потенциально главное открытие турнира. Это сильная, а главное организованная европейская сборная, способная доставить проблемы кому угодно.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
0:0
Тунис

Что касается Туниса, то ему придется привыкать к роли андердога. Из звездных игроков тут разве что нападающий Вахби Хазри, причастный к каждому из последних четырех голов Туниса на чемпионатах мира.

Франция — Австралия

То, как состав действующих чемпионов мира покорежили травмы, — просто боль. Вылетели Погба, Канте, Нкунку, а под конец и действующий обладатель «Золотого мяча» Бензема. Тем не менее даже с такими потерями французы обязаны как минимум выходить из группы. Да, с Данией придется пободаться за первое место, но команды уровня Туниса и Австралии Франция обязана обыгрывать в любом состоянии. Хотя не просто так многие вспоминают, что никому из последних трех чемпионов мира на следующем турнире не удалось выйти из группы.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 22:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Франция
4:1
Австралия

Что может противопоставить Франции Австралия? Мало чего, ведь самый дорогой футболист австралийцев сайт Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Но такие команды берут свое за счет организации в игре без мяча и заточенности на борьбу. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы остановить обескровленных чемпионов.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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1.79

ТБ 2.5

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1.59
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