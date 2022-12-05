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Сегодня, 00:00

Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

Гоша Чернов
Корреспондент
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Гарри Кейна.
Фото Reuters
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гарри Кейн.
Фото Reuters
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Джордана Хендерсона.
Фото Reuters
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Букайо Сака.
Фото AFP
1/4
Telegram Дзен
Уверенная победа британцев над Сенегалом.
Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
3:0
Сенегал

Где Рэшфорд?

Представьте, что вы тренер сборной Англии. Ваш нападающий в предыдущем матче оформляет дубль, который выводит команду в плей-офф с первого места. У этого же форварда прекрасная статистика на турнире: он лучший в команде по числу ударов, в том числе в створ, а также обводок и, собственно, голов. Плюс его прямой конкурент пока не впечатляет, а в день игры выбывает по личным причинам. Вы поставите этого форварда в основу?

ЧМ&nbsp;2022, 4&nbsp;декабря: Англия&nbsp;&mdash; Сенегал. ЧМ-2022: Англия разгромила Сенегал и в 1/4 финала сыграет с Францией. Онлайн-трансляция дня

Гарет Саутгейт не поставил. Хотя Рэшфорд сделал все для попадания в основу, а Стерлинг, его конкурент по позиции, не попал в заявку (по слухам, из-за ограбления дома в Лондоне). Более того, основной состав сборной Англии отличался лишь на одну позицию по сравнению с предыдущей игрой — и в запасе остался именно автор двух голов. Почему так?

Спорный выбор состава

Болельщики постоянно задают вопросы Саутгейту по его неоднозначным решениям, но они остаются без ответа. И сейчас ничего нового: тренер сборной Англии решил, что Рэшфорду не стоит выходить с первых минут, а на флангах атаки должны играть два левоногих футболиста — Сака и Фоден. Вопросы? Они неуместны — отвечать будем на поле.

Глобально к Саутгейту не придраться. За шесть лет руководства сборной он ни разу не проигрывал на крупном турнире сопернику, значительно уступающему в классе. За тренера говорят результаты: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Но в матче с Сенегалом за исход встречи англичанам было тревожно. Правда, лишь полчаса.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Джордана Хендерсона. Фото Reuters
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Джордана Хендерсона.
Фото Reuters

Сонный старт британцев

Британцы проспали старт встречи. Вообще их сонная игра уже давно не удивляет — англичане постоянно в первые минуты перемещают мяч по полю в убаюкивающем темпе, только пока перед ними никто не ставил тяжелых задач. Сенегал поставил: в первые 30 с небольшим минут африканцы создали два с половиной голевых момента, но ни Сарр, ни Диа шансами не воспользовались. Хотя забитый мяч сенегальцев был бы логичен.

Англия внешне не нервничала, однако для уверенности ей точно требовался гол. Но как его создать, когда нет моментов? Оказалось, просто нужно подождать и использовать знаменитые ассистентские качества Кейна. Именно капитан сборной Англии, опустившийся вглубь, раскрутил результативную атаку команды: выдал изумительный разрезающий пас на Беллингема, а тот сделал передачу Хендерсону — 1:0.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гарри Кейн. Фото Reuters
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гарри Кейн.
Фото Reuters

Долгожданный гол Кейна

Что Англия делает на чемпионате мира, когда забивает первый гол? Сразу забивает второй. Узнаваемый почерк мы видели в играх с Ираном и Уэльсом, произошло это и сейчас: не прошло и десяти минут, как первый гол в Катаре забил Кейн.

Вот что отличает топ-сборные от остальных. Во-первых, Сенегал подкачала реализация — без Мане открыть счет было некому. Англия же и без моментов смогла забить свое. Во-вторых, британцы быстренько постарались убить надежду и удвоили преимущество в счете. Многим командам на этом турнире не хватало подобной хватки — например, Германии и Испании в играх с Японией или Аргентине против Саудовской Аравии.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Букайо Сака. Фото AFP
4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Букайо Сака.
Фото AFP

Спокойная победа

В перерыве африканцы сделали сразу три перестановки, но все — по позиции. Алиу Сиссе просто поменял наиболее инертных игроков на свежих, однако картина игры осталась прежней. Даже владение мячом не изменилось. Англия продолжала заниматься тем же, чем и до перерыва — перегружала левый фланг за счет Фодена, Беллингема и подключений Шоу, а также создавала изоляции для Саки на правой бровке. В первом тайме подобная тактика не работала, зато на 57-й минуте все получилось: Фоден с партнерами смастерил голевую атаку на левой бровке, а одинокий Сака завершил ее.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

3:0 — слишком много по такой встрече. Сенегал точно не заслужил крупного поражения, однако англичане были беспощадны. Они и после третьего мяча действовали образцово: спокойно оборонялись и не позволяли африканцам даже задуматься о вероятности спасения игры. Уверенная победа — примерно такая же, как у Франции над Польшей.

В четвертьфинале англичане встретятся именно с французами. Классическая встреча непримиримых соперников, которая покажет истинную силу обоих. И для Франции, и для Англии это будет первый матч с равным себе противником. Ждем жару!

Гарри Кейн
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Катар
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Нидерланды
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Катар
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Нидерланды
Эквадор
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18:00
Нидерланды
Катар
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18:00
Эквадор
Сенегал
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И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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16:00
Англия
Иран
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21.11
22:00
США
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13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
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Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
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22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
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23.11
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1 : 0
27.11
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19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
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Канада
Марокко
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И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
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Камерун
Сербия
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28.11
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Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
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Сербия
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2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
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Гана
2 : 3
28.11
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Португалия
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Корея
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03.12
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Франция
Польша
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22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
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Марокко
Испания
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06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
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П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
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П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
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1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.70 П2 12.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.60 X 3.80 П2 1.63
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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