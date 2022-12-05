Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

Уверенная победа британцев над Сенегалом.

Где Рэшфорд?

Представьте, что вы тренер сборной Англии. Ваш нападающий в предыдущем матче оформляет дубль, который выводит команду в плей-офф с первого места. У этого же форварда прекрасная статистика на турнире: он лучший в команде по числу ударов, в том числе в створ, а также обводок и, собственно, голов. Плюс его прямой конкурент пока не впечатляет, а в день игры выбывает по личным причинам. Вы поставите этого форварда в основу?

Гарет Саутгейт не поставил. Хотя Рэшфорд сделал все для попадания в основу, а Стерлинг, его конкурент по позиции, не попал в заявку (по слухам, из-за ограбления дома в Лондоне). Более того, основной состав сборной Англии отличался лишь на одну позицию по сравнению с предыдущей игрой — и в запасе остался именно автор двух голов. Почему так?

Спорный выбор состава

Болельщики постоянно задают вопросы Саутгейту по его неоднозначным решениям, но они остаются без ответа. И сейчас ничего нового: тренер сборной Англии решил, что Рэшфорду не стоит выходить с первых минут, а на флангах атаки должны играть два левоногих футболиста — Сака и Фоден. Вопросы? Они неуместны — отвечать будем на поле.

Глобально к Саутгейту не придраться. За шесть лет руководства сборной он ни разу не проигрывал на крупном турнире сопернику, значительно уступающему в классе. За тренера говорят результаты: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Но в матче с Сенегалом за исход встречи англичанам было тревожно. Правда, лишь полчаса.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Джордана Хендерсона. Фото Reuters

Сонный старт британцев

Британцы проспали старт встречи. Вообще их сонная игра уже давно не удивляет — англичане постоянно в первые минуты перемещают мяч по полю в убаюкивающем темпе, только пока перед ними никто не ставил тяжелых задач. Сенегал поставил: в первые 30 с небольшим минут африканцы создали два с половиной голевых момента, но ни Сарр, ни Диа шансами не воспользовались. Хотя забитый мяч сенегальцев был бы логичен.

Англия внешне не нервничала, однако для уверенности ей точно требовался гол. Но как его создать, когда нет моментов? Оказалось, просто нужно подождать и использовать знаменитые ассистентские качества Кейна. Именно капитан сборной Англии, опустившийся вглубь, раскрутил результативную атаку команды: выдал изумительный разрезающий пас на Беллингема, а тот сделал передачу Хендерсону — 1:0.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гарри Кейн. Фото Reuters

Долгожданный гол Кейна

Что Англия делает на чемпионате мира, когда забивает первый гол? Сразу забивает второй. Узнаваемый почерк мы видели в играх с Ираном и Уэльсом, произошло это и сейчас: не прошло и десяти минут, как первый гол в Катаре забил Кейн.

Вот что отличает топ-сборные от остальных. Во-первых, Сенегал подкачала реализация — без Мане открыть счет было некому. Англия же и без моментов смогла забить свое. Во-вторых, британцы быстренько постарались убить надежду и удвоили преимущество в счете. Многим командам на этом турнире не хватало подобной хватки — например, Германии и Испании в играх с Японией или Аргентине против Саудовской Аравии.

4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Гол Букайо Сака. Фото AFP

Спокойная победа

В перерыве африканцы сделали сразу три перестановки, но все — по позиции. Алиу Сиссе просто поменял наиболее инертных игроков на свежих, однако картина игры осталась прежней. Даже владение мячом не изменилось. Англия продолжала заниматься тем же, чем и до перерыва — перегружала левый фланг за счет Фодена, Беллингема и подключений Шоу, а также создавала изоляции для Саки на правой бровке. В первом тайме подобная тактика не работала, зато на 57-й минуте все получилось: Фоден с партнерами смастерил голевую атаку на левой бровке, а одинокий Сака завершил ее.

3:0 — слишком много по такой встрече. Сенегал точно не заслужил крупного поражения, однако англичане были беспощадны. Они и после третьего мяча действовали образцово: спокойно оборонялись и не позволяли африканцам даже задуматься о вероятности спасения игры. Уверенная победа — примерно такая же, как у Франции над Польшей.

В четвертьфинале англичане встретятся именно с французами. Классическая встреча непримиримых соперников, которая покажет истинную силу обоих. И для Франции, и для Англии это будет первый матч с равным себе противником. Ждем жару!