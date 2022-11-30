Ангел Траппа. Как выглядит невеста вратаря сборной Германии

Бразильская супермодель зажигает на ЧМ в Катаре.

32-летний запасной вратарь сборной Германии и франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп находится в Катаре в тени основного голкипера Мануэля Нойера и его дублера Марка-Андре тер Штегена. Зато его подруга бразильская супермодель Изабель Гулар привлекает к себе внимание. Эффектная брюнетка болеет за сборную Германии в футболке с номером своего жениха.

Изабель стала моделью в 14 лет у себя на родине в бразильском Сан-Паулу.

Девушку заметили, оценили и пригласили на подиум одного из самых известных домов моды по продаже женского белья Victoria Secret.

Гулар стала по-настоящему популярна в 2006 году, войдя в тройку «ангелов» Victoria Secret .

В это время Кевин Трапп, который моложе своей девушки на шесть лет, только начинал вратарскую карьеру в молодежных командах «Метлаха» и «Кайзерслаутерна».

Молодые люди стали парой в 2015 году.

Их сблизил Париж — столица мировой моды. Кевин защищал ворота «ПСЖ», а его «ангел» почти не покидала Францию благодаря модным показам.

Свой первый совместный выход в свет пара совершила в 2017 году на красной ковровой дорожке легендарного Каннского кинофестиваля.

Через год Кевин и Изабель обручились и отправились в Россию на чемпионат мира. Трапп — вторым голкипером сборной Германии, а Гулар — болельщицей сборной Бразилии.

Однако свадьба, запланированная на 2020 год, до сих пор не состоялась. Сначала помешала пандемия, а затем, как говорится, закружили дела. В начале мая Кевин Трапп завоевал с «Айнтрахтом» трофей Лиги Европы и переключился на подготовку к чемпионату мира в составе сборной Германии.

Изабель приехала в Катар поддержать жениха. На неудачном для сборной Германии матче с Кореей Гуллар очень эмоционально поддерживала немцев.

На матче с командой Испании сменила костюм.

Репортерам супермодель рассказала, что мечтает о финале с участием Бразилии и Германии.