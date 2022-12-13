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13 декабря, 18:00

«На ЧМ-2018 нас поили водкой и водили в баню». Интервью лидера фанатов Аргентины, который без ума от России

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Мартин Муньос (второй справа).
Фото Reuters
Telegram Дзен
И даже набил на груди тату на русском языке.

Мартин Муньос — один из самых колоритных и известных болельщиков в Катаре. В начале турнира фото накачанного аргентинца на фанатском секторе завирусилось в соцсетях, а в российских телеграм-каналах заметили, что на груди у Муньоса набита татуировка на русском языке.

В интервью «СЭ» Мартин рассказал о внезапной популярности, истории тату и атмосферной поездке на чемпионат мира в Россию.

— Ты стал одним из самых известных болельщиков на чемпионате мира. Когда ты сам это ощутил?

— Все началось после матча Аргентина — Мексика, когда кадры со мной разлетелись в Сети. Не знаю, почему так происходит! Но с каждым днем ко мне все больше и больше внимания, популярность растет.

— В российских фанатских пабликах писали, что ты лидер аргентинских ультрас.

— Это не совсем так. В Катаре есть люди из ультрас-группировок, которые активно болеют за свои клубы в Аргентине. Но у самой сборной нет ультрас-объединения.

Я вообще сейчас живу в Австралии и не так часто хожу на стадионы. Но на трибуне чувствую себя лидером. Возможно, из-за моих физических данных или татуировок люди уважают меня и идут за мной. Поэтому я всегда смотрю футбол за воротами.

Мартин Муньос. Фото AFP
Мартин Муньос.
Фото AFP

— В России сразу разглядели твое тату с надписью «Стойкий».

— Россия — важная страна в моей жизни. Я много раз посещал ее и даже жил там несколько месяцев, когда мне было 20 лет.

— Но родился ты в Аргентине?

— Да. Там я увлекся пауэрлифтингом, соревновался на национальном уровне. Однажды мы с другом решили попутешествовать — и я сказал ему, что мы обязательно должны посетить Россию, чтобы посмотреть на местные соревнования и тренировки по пауэрлифтингу.

В соцсетях я был подписан на многих спортсменов из России. Написал каждому: «Привет, я из Аргентины. Приезжаю в Россию, хочу посетить несколько ваших тренировок». Но единственным, кто мне ответил, был Андрей Маланичев (российский пауэрлифтер, тяжеловес-рекордсмен. — Прим. «СЭ»). А это лучший из лучших! Он на ломаном английском написал, что нет проблем — я могу приехать и потренироваться с ним. Сначала я даже подумал, что это фейк, но аккаунт оказался настоящим.

Дэвид Гонсалес Дарио. «...И тогда полицейские потребовали снять штаны. Сказали: иначе не пустим на стадион». Дикие истории о болельщиках в Катаре от фаната сборной Мексики

В итоге я оставил в Аргентине машину, три работы и полетел тренироваться в Россию. Учил ваш язык (тогда у меня было много практики, но сейчас уже все подзабыл), обрел много знакомств — особенно среди пауэрлифтеров. И начал соревноваться на самом высоком уровне.

После возвращения домой я все равно посещал Россию. И, конечно, был на чемпионате мира четыре года назад. Тогда, кстати, меня тоже показывали в новостях. Но не так часто, как сейчас.

— Но татуировку на русском ты сделали совсем недавно. Почему именно «Стойкий»?

— Это слово описывает мою личность. Еще у татуировки есть особый смысл — она передает мои чувства в отношении людей в России. Люблю россиян и шлю им крепкие объятия из Катара от всех аргентинских болельщиков.

Мартин Муньос. Фото Reuters
Мартин Муньос.
Фото Reuters

— Лет пять назад ты написал на своей странице «ВКонтакте», что мечтаешь жить в Москве.

— Да, но все поменялось. Из России я поехал в Австралию, где появилась возможность не только посоревноваться, но и заработать.

— Ты был в России и в Катаре. Какой чемпионат мира круче?

— В России было намного лучше и атмосфернее. В Катаре здорово смотреть матчи, но негде повеселиться. Никаких ночных клубов, все под запретом... И нельзя попутешествовать — есть только Доха и все. В России же можно было разъезжать по разным городам. Я посетил Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Сочи.

— История про ЧМ-2018, которую ты не забудешь?

— Однажды мы с другом познакомились с девушками из Нижнего Новгорода. Вечером вместе выпили, а на следующий день одной из них нужно было уезжать домой... И нас пригласили на прощальную вечеринку. В деревенский дом!

Болельщик Виктор Гусельников. «Ношу майку с триколором, чтобы показать: быть русским не стыдно!» Интервью с нашим болельщиком, прожившим в Катаре шесть лет

Мы реально уехали за город. Там были все их родственники: дети, мамы, бабушки, дедушки, дяди и тети. Они были очень гостеприимны. Нас вкусно накормили, а после мы пошли в баню с отцом и дядей одной из тех девушек. Они поили нас чаем и водкой! Я алкоголь не пью, но мой друг повеселился. Было круто!

— Были слухи, что в Катаре нанимали болельщиков из разных стран, чтобы они создавали атмосферу. На матчах Аргентины всегда много фанатов из Азии и арабских стран. Что ты думаешь об этом?

— У Аргентины много фанатов по всему миру. Они есть и в Индии, и в Бангладеш, и в других странах. И они поддерживают Аргентину, возможно, даже больше, чем свои сборные. У них такая культура: они развешивают дома аргентинские флаги, не выходят на работу после побед. Хотя они даже не из Аргентины! И так как некоторые из этих стран расположены недалеко от Катара, то болельщики приехали поболеть за их любимую команду вживую.

Мартин Муньос. Фото Global Look Press
Мартин Муньос.
Фото Global Look Press

— В Катар могла приехать и сборная России, но ФИФА отстранила ее от международных турниров.

— Считаю, что ФИФА приняла неправильное решение. При чем тут футболисты? Они же не представляют интересы какой-либо партии, ну или что-то в этом духе. Бан — слишком суровое наказание, причем не только в отношении футбольной сборной, но и к другим спортсменам из России.

— Аргентина уже в полуфинале. Что сделаешь на память в случае победы на чемпионате мира?

— Набью новую татуировку. Возможно, что-то связанное с Катаром и Месси.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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29%

2.60

Х2

24%

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23%

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Аргентина 3
Хорватия 0
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35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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П1

24%

1.85

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19%

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П 62
- : -
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.57 X 4.00 П2 7.20
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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