«На ЧМ-2018 нас поили водкой и водили в баню». Интервью лидера фанатов Аргентины, который без ума от России

И даже набил на груди тату на русском языке.

Мартин Муньос — один из самых колоритных и известных болельщиков в Катаре. В начале турнира фото накачанного аргентинца на фанатском секторе завирусилось в соцсетях, а в российских телеграм-каналах заметили, что на груди у Муньоса набита татуировка на русском языке.

В интервью «СЭ» Мартин рассказал о внезапной популярности, истории тату и атмосферной поездке на чемпионат мира в Россию.

— Ты стал одним из самых известных болельщиков на чемпионате мира. Когда ты сам это ощутил?

— Все началось после матча Аргентина — Мексика, когда кадры со мной разлетелись в Сети. Не знаю, почему так происходит! Но с каждым днем ко мне все больше и больше внимания, популярность растет.

— В российских фанатских пабликах писали, что ты лидер аргентинских ультрас.

— Это не совсем так. В Катаре есть люди из ультрас-группировок, которые активно болеют за свои клубы в Аргентине. Но у самой сборной нет ультрас-объединения.

Я вообще сейчас живу в Австралии и не так часто хожу на стадионы. Но на трибуне чувствую себя лидером. Возможно, из-за моих физических данных или татуировок люди уважают меня и идут за мной. Поэтому я всегда смотрю футбол за воротами.

Мартин Муньос. Фото AFP

— В России сразу разглядели твое тату с надписью «Стойкий».

— Россия — важная страна в моей жизни. Я много раз посещал ее и даже жил там несколько месяцев, когда мне было 20 лет.

— Но родился ты в Аргентине?

— Да. Там я увлекся пауэрлифтингом, соревновался на национальном уровне. Однажды мы с другом решили попутешествовать — и я сказал ему, что мы обязательно должны посетить Россию, чтобы посмотреть на местные соревнования и тренировки по пауэрлифтингу.

В соцсетях я был подписан на многих спортсменов из России. Написал каждому: «Привет, я из Аргентины. Приезжаю в Россию, хочу посетить несколько ваших тренировок». Но единственным, кто мне ответил, был Андрей Маланичев (российский пауэрлифтер, тяжеловес-рекордсмен. — Прим. «СЭ»). А это лучший из лучших! Он на ломаном английском написал, что нет проблем — я могу приехать и потренироваться с ним. Сначала я даже подумал, что это фейк, но аккаунт оказался настоящим.

В итоге я оставил в Аргентине машину, три работы и полетел тренироваться в Россию. Учил ваш язык (тогда у меня было много практики, но сейчас уже все подзабыл), обрел много знакомств — особенно среди пауэрлифтеров. И начал соревноваться на самом высоком уровне.

После возвращения домой я все равно посещал Россию. И, конечно, был на чемпионате мира четыре года назад. Тогда, кстати, меня тоже показывали в новостях. Но не так часто, как сейчас.

— Но татуировку на русском ты сделали совсем недавно. Почему именно «Стойкий»?

— Это слово описывает мою личность. Еще у татуировки есть особый смысл — она передает мои чувства в отношении людей в России. Люблю россиян и шлю им крепкие объятия из Катара от всех аргентинских болельщиков.

Мартин Муньос. Фото Reuters

— Лет пять назад ты написал на своей странице «ВКонтакте», что мечтаешь жить в Москве.

— Да, но все поменялось. Из России я поехал в Австралию, где появилась возможность не только посоревноваться, но и заработать.

— Ты был в России и в Катаре. Какой чемпионат мира круче?

— В России было намного лучше и атмосфернее. В Катаре здорово смотреть матчи, но негде повеселиться. Никаких ночных клубов, все под запретом... И нельзя попутешествовать — есть только Доха и все. В России же можно было разъезжать по разным городам. Я посетил Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Сочи.

— История про ЧМ-2018, которую ты не забудешь?

— Однажды мы с другом познакомились с девушками из Нижнего Новгорода. Вечером вместе выпили, а на следующий день одной из них нужно было уезжать домой... И нас пригласили на прощальную вечеринку. В деревенский дом!

Мы реально уехали за город. Там были все их родственники: дети, мамы, бабушки, дедушки, дяди и тети. Они были очень гостеприимны. Нас вкусно накормили, а после мы пошли в баню с отцом и дядей одной из тех девушек. Они поили нас чаем и водкой! Я алкоголь не пью, но мой друг повеселился. Было круто!

— Были слухи, что в Катаре нанимали болельщиков из разных стран, чтобы они создавали атмосферу. На матчах Аргентины всегда много фанатов из Азии и арабских стран. Что ты думаешь об этом?

— У Аргентины много фанатов по всему миру. Они есть и в Индии, и в Бангладеш, и в других странах. И они поддерживают Аргентину, возможно, даже больше, чем свои сборные. У них такая культура: они развешивают дома аргентинские флаги, не выходят на работу после побед. Хотя они даже не из Аргентины! И так как некоторые из этих стран расположены недалеко от Катара, то болельщики приехали поболеть за их любимую команду вживую.

Мартин Муньос. Фото Global Look Press

— В Катар могла приехать и сборная России, но ФИФА отстранила ее от международных турниров.

— Считаю, что ФИФА приняла неправильное решение. При чем тут футболисты? Они же не представляют интересы какой-либо партии, ну или что-то в этом духе. Бан — слишком суровое наказание, причем не только в отношении футбольной сборной, но и к другим спортсменам из России.

— Аргентина уже в полуфинале. Что сделаешь на память в случае победы на чемпионате мира?

— Набью новую татуировку. Возможно, что-то связанное с Катаром и Месси.