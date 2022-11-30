«Вы должны сделать это ради наших женщин». Реакция мировых СМИ на матч Иран — США

Американцы считают, что футбол для Ирана должен быть сейчас не на первом месте.

La Gazzetta dello Sport: «Внутри стадиона политика не имеет никакого значения»

Еще до начала игры на сайте La Gazzetta dello Sport появилось видео журналистики Кьяры Сольди. Она пообщалась с болельщиками Ирана и США и узнала их мнение о предстоящем матче. Один из иранских фанатов сказал: «Как вы, наверное, знаете, в 1998 году Иран обыграл сборную США. Для нашей страны это был матч века. Может быть, эта игра будет для нас игрой XXI века».

«Для нас важен мир, — сказал другой фанат сборной Ирана. — Может быть, у правительств двух стран есть какие-то проблемы между собой. Но люди и правительство — не одно и то же. Мы настроены очень дружелюбно по отношению к болельщикам сборной США, они тоже хорошо относятся к нам. Мы хотим показать, что политика внутри стадиона не имеет никакого значения. Оставим ее вне этого матча».

Судьбу матча решил гол Кристиана Пулишича. Корреспондент La Gazzetta dello Sport Давиде Стоппини написал статью с заголовком: «Пулишич убил мечты иранского народа». «Исход такой встречи мог решить только такой игрок, как Кристиан. Иран выглядел достойно, но не слишком часто беспокоил соперника», — считает Стоппини.

Marca : «Вы должны петь гимн ради иранских женщин!»

Обозреватель испанского издания Marca Виктор Ромеро рассказал о своем знакомстве с иранским болельщиком перед началом игры. Оказалось, что иранец был женат на колумбийке и поэтому хорошо знал испанский язык.

Болельщик по имени Реза сказал, что Виктор может вместе с ним спеть гимн Ирана. «Я сказал ему, что не хочу петь ни один из гимнов, кроме испанского. Болельщик ответил: «Можете тогда хотя бы подпевать мелодии. Вы должны сделать это ради наших женщин!» — написал Ромеро.

Другой автор Marca, Пабло Поло, считает победу США заслуженной. При этом он отметил, что футболисты играли максимально уважительно, несмотря на то что встреча носила принципиальный характер. «Если и было какое-то напряжение, то только в конце игры, и то лишь потому, что многое было поставлено на карту. Игроки обеих команд посвятили себя футболу. На трибунах также обошлось без конфликтов», — заявил Поло.

ESPN : «Футбол для Ирана сейчас должен быть не на первом месте»

Пресс-конференция перед игрой Иран — США получилась необычной. На ней иранские журналисты буквально завалили представителей сборной США вопросами, которые не были связаны напрямую с футболом. «В понедельник главного тренера США Грегга Берхальтера попросили стать экономистом, таможенным агентом, политическим экспертом и послом ООН, — так охарактеризовал пресс-конференцию автор ESPN Сэм Борден. — А во вторник он вывел свою команду в плей-офф чемпионата мира».

После матча ESPN привел слова наставника сборной Ирана Карлуша Кейруша. «Мы заслуживали как минимум ничью. Несмотря на вылет с турнира, я думаю, что Иран завоевал уважение всего мира. Мы работаем в такой атмосфере, которую нельзя сравнить ни с чем другим», — заявил Кейруш.

Обозреватель ESPN Габриэль Тан отдал должное сборной Ирана: «Иранское поколение, которое считается золотым, снова потерпело неудачу. И это будет гораздо более сильным ударом, чем вылет с прошлого мундиаля. Тогда Ирану пришлось сражаться в группе с Ираном и Португалией, и все равно они были близки к выходу в плей-офф. Но футбол для Ирана сейчас должен быть не на первом месте, учитывая события 2022 года».