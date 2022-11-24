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24 ноября, 23:50

«Какая клубная ситуация? У Кришитану сейчас нет клуба!» Как Сантуш и Роналду уходили от прессинга журналистов

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фернанду Сантуш (слева) и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Фернанду Сантуш (слева) и Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Обозреватель «СЭ» побывал на пресс-конференции португальцев в Катаре.
Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Португалия
3:2
Гана

Побывал только что на пресс-конференции главного тренера Португалии Фернанду Сантуша, после которого минуты на полторы пришел Криштиану как игрок матча с Ганой (3:2), сказал пару фраз, ответил на один вопрос и ушел. Народ аж присвистнул, настолько это было демонстративно коротко. Сразу бросились выяснять, обязан ли игрок по регламенту ответить на два вопроса журналистов или на один. Так пока и не выяснили.

Вообще, это было нечто. Как же они уходили от темы конфликта Криштиану с «МЮ»! На вопрос о том, как повлияла на состояние Роналду его ситуация с клубом, тренер ответил так: «Клубная ситуация? У него сейчас нет клуба». А до того долго рассказывал об огромном месте футболиста в истории, на что, конечно, имел полное право. Но мы-то живем здесь и сейчас. А по поводу пенальти Сантуш тоже был очень предсказуем: «Если бы ВАР посчитал нужным, то подозвал бы судью. А комментировать высказывания коллеги я не буду». Примерно сто из ста тренеров на его месте сказали бы то же самое. Ну, 99.

Сам КриРо оригинально сообщил, что рад победе и трем очкам на старте, гордится своим мировым рекордом (он стал первым футболистом, забивавшим на пяти ЧМ). А что до его «трудной недели», об эффекте которой спросил единственный счастливчик-репортер из Африки, то «эта глава окончена, сейчас я могу помочь сборной, а все остальное не имеет никакого значения». После чего встал и ушел.

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Зато ганский тренер пару раз повторил, что пенальти был «специальным подарком» для Криштиану. И что вообще-то его футболист играл в мяч, и фол надо было давать в другую сторону, а обсудить этот вопрос с арбитром люди из ФИФА ему не позволили.

Я сделал все, чтобы задать свои вопросы, — сел в первом ряду и всю дорогу держал руку. Фифашник кивал, давал понять, что вот-вот, но так в итоге слова и не дал. Упреждая вопросы: того, что я из России, он не знал. Так что просто очередь не дошла.

А вопросы у меня были такие. Сантушу: «Выскажите свое личное отношение к тому, что Криштиану Роналду дал интервью, и в итоге контракт с «МЮ» был расторгнут прямо перед чемпионатом мира. Оцените его игру, и нынешние кондиции, и как события последней недели отразились на его настроении и настроении команды в целом?» (Оценка сегодняшней игры Роналду так и не прозвучала, речь шла только о его месте в истории).

Самому Криштиану: «Что было в вашей голове в секунды перед пробитием пенальти: сразу ли решили, как будете бить, или смотрели по движениям вратаря? Было ли у вас чувство, что судья сделал вам подарок?»

Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду. Фото AFP
Фернанду Сантуш (слева) и Криштиану Роналду. Фото AFP
Фото AFP

Долго я над ними не думал, изобрел уже в секунды перед началом прессухи. Хотелось, чтобы, отвечая, они проявили хоть какие-то эмоции и хоть что-то сказали по сути. Не знаю, помогли бы для этого такие вопросы, но в итоге не было ни их, ни ответов, от которых осталось бы хоть какое-то послевкусие и повод для размышлений. Был только почти мгновенный уход Роналду — и не из возмущения тем, что спросили, а потому что он с первой секунды был на низком старте.

От высказываний Сантуша и особенно Роналду на интересующую всех тему осталось ощущение полной профанации и желания уйти от разговора любым возможным способом. Не было и никакого ощущения исторического события, хотя оно есть. Но то, как был назначен этот пенальти, напрочь испортило величие момента. Все-таки было бы намного лучше, если бы он сделал это или с игры, или хотя бы с бесспорного 11-метрового.

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Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
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Фернанду Сантуш
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