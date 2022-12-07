Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Команда Фернанду Сантуша выиграла 6:1 и вышла в четвертьфинале на Марокко.

Большие игроки и уходить должны красиво. А уж очень большие...

Криштиану Роналду заслужил право называться великим футболистом. Он почти на равных конкурировал с легендарным Лео Месси почти два десятилетия, с именем португальца ассоциируется целая футбольная эпоха, на его счету множество крутейших рекордов. Однако запоминается последнее — и пока все идет к тому, что КриРо в конце блестящей карьеры поставит жирную кляксу.

Стареющий звездный форвард не вызывал летом большого интереса на рынке, уйти из «МЮ» не удалось, там Роналду оказался в запасе. Но это ведь не повод психовать, уезжая со стадиона до финального свистка. И тем более давать разгромное интервью, уничтожая тренера.

Максимализм Криштиану известен, это, в том числе, помогло ему стать звездой. Однако он то ли не почувствовал, что пора объективно посмотреть на свои возможности, то ли уже имел на руках шоколадное по условиям предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов в год — так что специально обострил отношения с «Юнайтед», чтобы гарантированно расстаться с английским клубом. В любом случае та история совершенно не красит Роналду.

Как и попытка переписать на себя гол уже на этом чемпионате мира. Весь мир видел, что забил Бруну Фернандеш, однако эгоцентричный нападающий бушевал: это мое! Вынудив федерацию писать позорную бумагу в ФИФА с псевдодоказательствами авторства Криштиану. Тотальное неуважение к партнеру, к коллективу, к тому, зачем вообще Португалия приехала в Катар. А во встрече с Кореей после замены на 65-й минуте многие увидели еще и неуважение к тренеру, когда 37-летняя футболист ворча покидал поле.

Честно говоря, я считал Швейцарию фаворитом в этой паре. В плей-офф побеждают те, кто думает только о победе, а не о личной статистике. Роналду, потерявший скорость и ловкость, мог стать тем якорем, который остановил бы продвижение красно-зеленых по сетке.

Но каков же Фернанду Сантуш! Как же вовремя неулыбчивый специалист усадил свою главную звезду в запас. Абсолютно логичное решение, требующее однако стального характера. У Сантуша морально-волевых оказались в полном порядке: тренер перерубил канат, без якоря команда полетела, необыкновенно легко смяв крепких оппонентов. 6:1 — что-то экстраординарное для уровня 1/8 финала.

Символично, что открыл счет, а затем сделал и хет-трик молодой Гонсалу Рамуш, который до этого сыграл за сборную в сумме 30 минут, из них всего 10 — на ЧМ-2022. Сантуш не побоялся бросить безвестного юнца в бой вместо легенды. Рискуя получить мегатонны критики в случае поражения. Но если ты все делаешь правильно, то футбол отплатит тебе той же монетой.

6 декабря. Португалия — Швейцария — 6:1. Гонсалу Рамуш в объятиях партнеров. Фото Reuters

Стареть можно по-разному. Можно как Месси, который всегда думает о команде. Или как Пепе, в 39 лет ставший автором самого возрастного гола в плей-офф чемпионатов мира. А можно как Роналду — с истериками и неадекватным восприятием реальности.

Сантуш выпустил Роналду на 20 минут, и это тоже грамотное решение — легенду нельзя унижать. Криштиану не забил, но все равно причастен к выходу Португалии в четвертьфинал. С такой игрой красно-зеленые способны претендовать на золото, титул стал бы ярчайшим венцом карьеры в том числе и для Роналду . И именно об этом Криштиану нужно думать в первую очередь, подчиняя себя коллективу.