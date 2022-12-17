Сегодня, 16:00
Накануне полуфиналов ЧМ-2022 американское издание The Washington Post опубликовало скандальный материал «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?». Статья вызвала резонанс, а аргентинская правая политическая партия даже ответила на заголовок едким комментарием: «Потому что мы страна, а не фильм Disney».
Автор материала Эрика Эдвардс привела следующие аргументы, почему в сборной Аргентины нет футболистов африканского происхождения (в отличие от стран-соседей):
— Темнокожих рабов использовали как пушечное мясо в начале XIX века в войнах за независимость.
— Повлияла и политика «отбеливания» Аргентины, так как правительство того времени хотело походить на европейские страны.
Попробуем разобраться, в чем дело.
Аргументы Эдвардс довольно неоднозначные. Первый, касающийся армии, в научных кругах был опровергнут в последние десятилетия. Верно, что чернокожие составляли важную часть аргентинской армии и ополчения XIX века, но они не были большинством, а их численность не сильно отличалась от численности индейцев и белых (даже в нижних чинах).
Еще одной причиной сокращения темнокожего населения в стране долгое время называли эпидемию желтой лихорадки в 1871 году в Буэнос-Айресе. Но недавние исследования доказали обратное — от болезни сильнее пострадали жившие в нищете мигранты из Европы. Да и эта теория не объясняет сокращения чернокожей части жителей на других территориях страны.
А вот второй довод Эдвардс больше соответствует действительности. В Аргентину и правда завозили много рабов из Африки, как и в другие страны Южной Америки (на конец XIX века доля чернокожих в стране составляла 37%). Однако на момент переписи населения 2010 года процент чернокожего населения в Аргентине составил всего 1%. Доминирующая на данный момент теория, почему так вышло, звучит так: африканцы смешались с белыми и индейцами естественным образом.
Этот процесс набрал обороты в середине XIX века, когда Аргентина после обретения независимости начала активно заманивать мигрантов из Европы. Такая политика была основана на популярной в то время теории, что белые (особенно принадлежащие к западноевропейским культурам) были единственными людьми, способными поддерживать и развивать цивилизацию, в то время как «цветные» тянули общество в сторону варварства.
Но в отличие от США, где сегрегация на политическом уровне сохранялась еще чуть ли не сто лет, аргентинские власти пошли по другому пути. В 1897 году после переписи населения ответственные лица заявили: «Не займет много времени, чтобы население полностью объединилось в прекрасную новую белую расу». Однако такая формулировка не означала, что чернокожее население подвергалось геноциду — скорее это была довольно мягкая по тем временам ассимиляция.
Элиты считали, что «цветные» могут «улучшиться», если будут смешиваться с европейцами и их потомками. Да и рабство в этой стране отменили на 10 лет раньше США. Потому межрасовые браки в Аргентине еще в колониальные времена считались нормой. Тем более и сами чернокожие предпочитали создавать семьи с белокожими и индейцами, так как люди с более светлой кожей продолжали составлять большинство аргентинской элиты.
Более низкий уровень расизма по сравнению с другими регионами Нового Света историки объясняют тем, что в испанских колониях (в число которых входила и Аргентина) бережнее относились к рабам из-за интенсивности их труда в горнодобывающей промышленности. Плюс в 1816 году после объявления независимости в Аргентину прекратился завоз рабов, и к рабочим относились лучше.
С течением времени чернокожих в стране становилось все меньше, а вот поток мигрантов из Европы нарастал в геометрической прогрессии. Так Аргентина приобрела свой нынешний демографический вид. Уже к 1914 году 80% населения страны составляли европейские мигранты и их потомки.
Почему Аргентина была так привлекательна для европейцев? Все довольно просто. После получения независимости эта страна стала одной из самых крупных на континенте, однако ее население составляло всего 2 миллиона человек. Аргентине срочно требовались квалифицированные строители, прокладчики железных дорог, инженеры, промышленники и множество других специалистов, которых не хватало в Латинской Америке. Потому Аргентина распахнула двери для европейцев — тут им предлагали гарантированную работу, бесплатную землю и свободу вероисповедания. Это были невероятно привлекательные условия, хоть страну и предстояло поднимать почти с нуля.
В 1853-м в конституцию даже ввели специальную статью, согласно которой правительство было обязано всячески помогать европейским мигрантам. При этом в Европе аргентинцы запустили целую рекламную кампанию, в которой рассказывалось о преимуществах переселения. Для иммигрантов и правда делали все возможное. По прибытии их бесплатно размещали в так называемом отеле для иммигрантов, где работали врачи, переводчики, обменщики валюты, а главное — люди, подбиравшие для прибывших места работы. А еще бесплатно кормили три раза в день — сказка!
Такие меры дали потрясающий эффект. На рубеже веков население Аргентины увеличивалось на 200 тысяч человек в год и к началу Первой мировой достигло 8 миллионов. Только по официальным данным, с 1857 по 1920 год в Аргентину приехало 2,5 миллиона итальянцев, 1,5 миллиона испанцев, сотни тысяч людей из России, Австро-Венгрии и Германии.
Так продолжалось до 1920 года, когда поток мигрантов начали искусственно сокращать. Дело в том, что Аргентину наводнили сбежавшие из Европы коммунисты, анархисты и социалисты. Власти, опасаясь революции, начали постепенно увеличивать миграционный контроль. Последняя большая волна миграции в страну из Европы случилась после Второй мировой войны. Но к тому времени Аргентина из-за необычного подхода к привлечению людского ресурса стала уникальной в демографическом плане страной региона.
Достаточно открыть состав «Альбиселесте», чтобы убедиться, какое влияние оказала на Аргентину европейская иммиграция. Можно даже оставить за скобками испанские имена и фамилии, которых в стране абсолютное большинство.
Например, фамилия защитника Хуана Фойта имеет немецкие корни. Адольфо Гайч из ЦСКА вообще обладает интересным миксом немецкой и сербской кровей. Можно еще вспомнить легендарного защитника Габриэля Хайнце.
Есть и более экзотические примеры. Фамилия Пауло Дибалы намекает на польские корни, и это правда. Его дед Болеслав Дыбала (в польской транскрипции фамилия звучит именно так) эмигрировал в Аргентину во время Второй мировой. Другой интересный полузащитник — Алексис Макаллистер, сын футболиста Карлоса Макаллистера, в свое время игравшего за сборную вместе с Марадоной. Как нетрудно догадаться, у Алексиса шотландские корни. Интересно, что при этом футболист использует испанскую транскрипцию своей фамилии — Mac Allister вместо классического шотландского McAllister.
Но самая обширная «диаспора» в сборной Аргентины прямо сейчас — итальянская. Корни Франко Армани, Хермана Пеццеллы, Николаса Тальяфико тоже явно тянутся из Европы.
К слову, итальянская кровь течет и в жилах Лионеля Месси. Прапрадед Лео по отцовской линии эмигрировал в Аргентину из Италии в конце XIX века. Кстати, по линии отца у Месси есть и каталонские корни — одна из его бабушек родом оттуда. А по материнской линии все еще более однозначно: мама Лео Селия Мария Куччитини имеет мощную итальянскую родословную (о чем говорит фамилия). Кстати, у жены Месси, Антонеллы Рокуццо, тоже итальянская фамилия.
Правда, своими корнями Лионель не особо интересуется. Итальянская газета Corrierre della Serra задавала ему несколько вопросов о родных местах его предков на Апеннинах и знаменитых земляках — Месси признался, что и фамилии, и названия населенных пунктов слышит впервые. И это довольно показательный момент. Аргентинцы не сильно заморачиваются происхождением — их уже не первое столетие объединяют общие язык, культура и, конечно, страстная любовь к футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|5
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|5 (3)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|5
|4
|М
|Г+П
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|6
|8 (5 + 3)
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|6
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)