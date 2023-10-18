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Сегодня, 10:36

Месси — о матче с Перу: «Еще одна важная победа для Аргентины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси доволен победой команды над Перу (2:0) в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Еще одна важная победа в Лиме, которая позволит нам и дальше прибавлять. Вперед!» — написал Месси в своих соцсетях.

Месси в игре с Перу отметился голами на 32-й и 42-й минутах. 36-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ в Южной Америке (31 гол).

Аргентина занимает первое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2026, набрав 12 очков в 4 матчах.

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Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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