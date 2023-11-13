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Сегодня, 18:24

Жезус присоединится к сборной Бразилии, несмотря на травму

Алина Савинова
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус отправился в расположение сборной Бразилии для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026, несмотря на повреждение.

24 октября во время выездной игры против «Севильи» (2:1) в Лиге чемпионов 26-летний бразилец получил травму. У него было диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Жезус провел 11 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

В ноябре сборная Бразилии сыграет против Колумбии (17-го числа) и Аргентины (21-го числа).

Источник: https://www.goal.com/en/lists/gabriel-jesus-travels-join-up-brazil-squad-despite-being-sidelined-hamstring-injury/blt648c50549aba0d9e#cs0836b1a7ea378fca
Габриэл Жезус
Сборная Бразилии по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
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