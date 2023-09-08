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Аргентина стартовала в отборе ЧМ-2026 с нового шедевра Месси, Карраскаль изменил игру Колумбии

Аргентина переиграла Эквадор в матче ЧМ-2026
Андрей Кузичев
Корреспондент
8 сентября. Аргентина — Эквадор. В атаке Лионель Месси.
Фото Reuters
8 сентября. Колумбия — Венесуэла. Хорхе Карраскаль с мячом.
Фото AFP
8 сентября. Парагвай — Перу.
Фото AFP
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В Южной Америке стартовал отборочный цикл чемпионата мира-2026.

Снова вровень с Суаресом

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
08 сент, 03:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
1:0
Эквадор

Для Лионеля Месси сборная — это святое. Ради национальной команды капитан пожертвовал важнейшим матчем «Интер Майами», который в ночь на воскресенье сыграет с «Канзас Сити». А ведь при желании Месси имел полное право попросить Лионеля Скалони о паузе. Клуб отчаянно сражается за попадание в плей-офф МЛС, тогда как Аргентина должна была уверенно начинать отбор на ЧМ-2022 даже в отсутствие своей главной звезды.

По крайней мере, так казалось. Чемпионы мира продолжают купаться в атмосфере всеобщего обожания, и когда игроки вышли попробовать поле, Де Пауль чуть ли не дирижировал распевавшими победные песни трибунами. Но началась игра, и все оказалось не так просто, как предполагалось. А Лаутаро Мартинес напомнил о своем невезении времен турнира в Катаре, в борьбе с двумя защитниками направив мяч в штангу.

Лионель Месси празднует гол. Месси реализовал штрафной удар и забил 104-й гол за сборную Аргентины

Это был самый яркий момент первого тайма. Во втором давление «альбиселесте» увеличилось, а вместе с ним росло количество перспективных атак. В одной из них соло Месси свело с ума защитников, но не доставило проблем вратарю. При этом эквадорцы несколько раз выбегали в очень хорошие контратаки, но словно не верили в возможность забить самим чемпионам мира. В этом и заключается разница между просто классными игроками и гением, который способен совершить подвиг по расписанию.

Лаутаро перед своей заменой успел заработать штрафной, а Месси исполнил его так, как умеет только он. Чистая магия! И 29-й гол Лео в отборочных матчах, что позволило ему снова сравняться с рекордсменом и другом Суаресом, параллельно повторив достижение соотечественника Рикельме по результативным штрафным (4). Также он заслужил овацию в момент своей замены, перед которой капитанская повязка перешла к планирующему завершить карьеру в сборной после Кубка Америки-2024 Ди Марии.

Обреченная Венесуэла

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
08 сент, 02:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
1:0
Венесуэла

В стартовом составе Колумбии не нашлось места динамовцу Карраскалю, а также зенитовцам Барриосу и Кассьерре, который получил удивительный для нападающего второй номер. При желании можно на это посетовать, используя сослагательное наклонение и предположив, что с ними было бы проще. Только нулевая ничья к перерыву — не только совместная вина колумбийской атаки и венесуэльской обороны, где действовал отыгравший пять сезонов за «Ахмат» Анхель.

Есть еще ничем необъяснимые вещи, вроде статистики матчей в Барранкилье. В последних шести отборочных матчах в этом городе Колумбия лишь раз открыла счет в первом тайме. Совпадение? Но тут поверишь в некую магию, ведь у хозяев, несмотря на ощутимый перевес, снова ничего не получилось в первые 45 минут. Едва же стартовал второй тайм — счет открыл Борре. Этот форвард за весь прошлый сезон наскреб жалкие три мяча, а в прошлый раз его удар достигал цели в мартовском товарищеском матче сборной в Японии.

8 сентября. Колумбия — Венесуэла. Хорхе Карраскаль с мячом.
Фото AFP

Но случился бы новый успех, если бы на замену не вышел Карраскаль? Новичок «Динамо», присоединившись к сборной менее чем за сутки до матча, сыграл важную роль в голевой атаке, которая завершилась через 16 секунд после свистка о начале второго тайма. А еще в целом ярко сыгравший Хорхе исполнил с Борре тот же танец, которым они отмечали голы в «Ривер Плейте». Он оказался победным, и это прогнозировалось, ведь Венесуэла проиграла 13 из пятнадцати стартовых отборочных матчей.

Заколдованные ворота

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
08 сент, 01:30. Antonio Aranda (Сьюдад дель Эсте)
Парагвай
0:0
Перу

Похоронив брата, динамовец Бальбуэна начал матч открытия отборочного цикла в стартовом составе, тогда как краснодарец Алонсо остался на скамейке запасных. Все-таки позиции лучшего парагвайского защитника Гомеса незыблемы, и он в числе прочего опасен у чужих ворот. Именно игрок «Палмейраса» мог открыть счет, но его эффектный удар пришелся в перекладину.

Хозяева, трижды за 45 минут попав в каркас ворот, так и не открыли счет к перерыву, однако получили численное преимущество благодаря удалению получившего две желтых карточки Адвинкулы. Казалось, это станет ключевым фактором, только по факту красно-белые могли даже проиграть. На их счастье в концовке шикарный дальний удар перуанской легенды Герреро пришелся в перекладину. И все же чемпионами по везению стали «инки» — на последних минутах их в одной атаке дважды спасла штанга.

8 сентября. Парагвай — Перу.
Фото AFP

Интересно будет вспомнить эту удивительную игру на финише отборочного цикла. Дело в том, что в нынешнем формате турнира нулевая ничья — как диагноз. Стартуя с такого результата, хозяева никогда не выходили на ЧМ, тогда как гости гарантированно завоевывали одну из заветных путевок. В том числе — на турнир 2010 года, когда Перу дома не смог взломать оборону... Парагвая.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Перу по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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