Аргентина стартовала в отборе ЧМ-2026 с нового шедевра Месси, Карраскаль изменил игру Колумбии

В Южной Америке стартовал отборочный цикл чемпионата мира-2026.

Снова вровень с Суаресом

Для Лионеля Месси сборная — это святое. Ради национальной команды капитан пожертвовал важнейшим матчем «Интер Майами», который в ночь на воскресенье сыграет с «Канзас Сити». А ведь при желании Месси имел полное право попросить Лионеля Скалони о паузе. Клуб отчаянно сражается за попадание в плей-офф МЛС, тогда как Аргентина должна была уверенно начинать отбор на ЧМ-2022 даже в отсутствие своей главной звезды.

По крайней мере, так казалось. Чемпионы мира продолжают купаться в атмосфере всеобщего обожания, и когда игроки вышли попробовать поле, Де Пауль чуть ли не дирижировал распевавшими победные песни трибунами. Но началась игра, и все оказалось не так просто, как предполагалось. А Лаутаро Мартинес напомнил о своем невезении времен турнира в Катаре, в борьбе с двумя защитниками направив мяч в штангу.

Это был самый яркий момент первого тайма. Во втором давление «альбиселесте» увеличилось, а вместе с ним росло количество перспективных атак. В одной из них соло Месси свело с ума защитников, но не доставило проблем вратарю. При этом эквадорцы несколько раз выбегали в очень хорошие контратаки, но словно не верили в возможность забить самим чемпионам мира. В этом и заключается разница между просто классными игроками и гением, который способен совершить подвиг по расписанию.

Лаутаро перед своей заменой успел заработать штрафной, а Месси исполнил его так, как умеет только он. Чистая магия! И 29-й гол Лео в отборочных матчах, что позволило ему снова сравняться с рекордсменом и другом Суаресом, параллельно повторив достижение соотечественника Рикельме по результативным штрафным (4). Также он заслужил овацию в момент своей замены, перед которой капитанская повязка перешла к планирующему завершить карьеру в сборной после Кубка Америки-2024 Ди Марии.

Обреченная Венесуэла

В стартовом составе Колумбии не нашлось места динамовцу Карраскалю, а также зенитовцам Барриосу и Кассьерре, который получил удивительный для нападающего второй номер. При желании можно на это посетовать, используя сослагательное наклонение и предположив, что с ними было бы проще. Только нулевая ничья к перерыву — не только совместная вина колумбийской атаки и венесуэльской обороны, где действовал отыгравший пять сезонов за «Ахмат» Анхель.

Есть еще ничем необъяснимые вещи, вроде статистики матчей в Барранкилье. В последних шести отборочных матчах в этом городе Колумбия лишь раз открыла счет в первом тайме. Совпадение? Но тут поверишь в некую магию, ведь у хозяев, несмотря на ощутимый перевес, снова ничего не получилось в первые 45 минут. Едва же стартовал второй тайм — счет открыл Борре. Этот форвард за весь прошлый сезон наскреб жалкие три мяча, а в прошлый раз его удар достигал цели в мартовском товарищеском матче сборной в Японии.

8 сентября. Колумбия — Венесуэла. Хорхе Карраскаль с мячом. Фото AFP

Но случился бы новый успех, если бы на замену не вышел Карраскаль? Новичок «Динамо», присоединившись к сборной менее чем за сутки до матча, сыграл важную роль в голевой атаке, которая завершилась через 16 секунд после свистка о начале второго тайма. А еще в целом ярко сыгравший Хорхе исполнил с Борре тот же танец, которым они отмечали голы в «Ривер Плейте». Он оказался победным, и это прогнозировалось, ведь Венесуэла проиграла 13 из пятнадцати стартовых отборочных матчей.

Заколдованные ворота

Похоронив брата, динамовец Бальбуэна начал матч открытия отборочного цикла в стартовом составе, тогда как краснодарец Алонсо остался на скамейке запасных. Все-таки позиции лучшего парагвайского защитника Гомеса незыблемы, и он в числе прочего опасен у чужих ворот. Именно игрок «Палмейраса» мог открыть счет, но его эффектный удар пришелся в перекладину.

Хозяева, трижды за 45 минут попав в каркас ворот, так и не открыли счет к перерыву, однако получили численное преимущество благодаря удалению получившего две желтых карточки Адвинкулы. Казалось, это станет ключевым фактором, только по факту красно-белые могли даже проиграть. На их счастье в концовке шикарный дальний удар перуанской легенды Герреро пришелся в перекладину. И все же чемпионами по везению стали «инки» — на последних минутах их в одной атаке дважды спасла штанга.

8 сентября. Парагвай — Перу. Фото AFP

Интересно будет вспомнить эту удивительную игру на финише отборочного цикла. Дело в том, что в нынешнем формате турнира нулевая ничья — как диагноз. Стартуя с такого результата, хозяева никогда не выходили на ЧМ, тогда как гости гарантированно завоевывали одну из заветных путевок. В том числе — на турнир 2010 года, когда Перу дома не смог взломать оборону... Парагвая.