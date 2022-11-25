Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Конкурс прогнозов

Сегодня, 10:40

Месси отыграется за унижение на Мексике, Испания добьет Германию. Прогноз на второй тур ЧМ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Продолжаем конкурс прогнозов вместе с БЕТСИТИ.

Продолжается масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться (во 2-м туре — 10-6-2), поэтому еще не поздно поучаствовать — шанс догнать лидеров у вас обязательно будет. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Криштиану Роналду празднует гол в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Гана (3:2) на&nbsp;фоне баннера с&nbsp;Лионелем Месси. Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем ключевые встречи второго тура. И вот такие прогнозы сделал заместитель шефа отдела футбола Леонид Волотко.

Участвуй в конкурсе прогнозов по ЧМ-2022!

Аргентина — Мексика

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Мексика

Волотко: Команде Херардо Мартино нужно было выжимать максимум из матча с Польшей, который они вообще чуть не проиграли (спасибо роскошному Гильермо Очоа). Уверен, с Аргентиной шансов практически не будет — Саудовская Аравия не оставила им выбора, кроме как выходить и умирать.

Во втором матче уже не будет проблем с мотивацией и тотальной расслабленности, с которой банда Месси закатывала мячи из офсайда. Терять очки во втором туре точно нельзя — значит, Аргентина выйдет суперзаряженной и не оставит сопернику шансов.

Мексике просто не повезло — саудиты максимально усложнили им задачу.

Прогноз: победа Аргентины за 1.60, точный счет — 3:0 за 11.0

Франция — Дания

Чемпионат мира. Группа D
26 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Франция
Дания

Волотко: Сборная Франции произвела одно из самых ярких впечатлений на старте ЧМ. Хотя перед турниром мы признавали, что команда стала слабее со времен чемпионата мира в России. И были уверены: травмы ведущих игроков точно скажутся на игре. Хотя бы потому, что их слишком много: Бензема, Канте, Погба, Меньян, Эрнандес, Кимпембе...

Но матч с Австралией доказал: Франция в таком порядке, что это один из главных претендентов на титул в Катаре.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

У Дании была роскошная пресса до турнира. Каспер Юльманн поставил качественную и современную игру, которая в связке с топ-результатами (прорыв на Евро и мощная квалификация ЧМ) не оставляли выбора — многие ожидали, что датчане станут открытием чемпионата мира в Катаре.

Матч с Тунисом, конечно, не провал — но после него было больше поводов говорить именно о Тунисе, а не о Дании. Биться с Францией команда Юльманна не готова — действующие чемпионы мира на другом уровне, и им нужен плей-офф с первого места. И они его, конечно, получат.

Прогноз: победа Франции за 1.87, точный счет 2:0 за 7.30

Испания — Германия

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
Германия

Волотко: В этой паре все настолько очевидно, что это даже пугает: в чем-то должен быть подвох. Но, кажется, его реально не существует.

Даже если бы Германия удержала победу над Японией, Испания все равно считалась бы явным фаворитом: с Коста-Рикой команда Луиса Энрике выглядела очень впечатляюще. А после того как немцы запороли кучу убойных моментов и отдали победу, остается ровно ноль сомнений: Испания выиграет.

Естественно, не так крупно — для Германии это матч года, ее состав позволяет биться за топ-результат. Но расклады для Ханса-Дитера Флика уже катастрофичные: есть все шансы снова не выйти из группы.

Испания сильнее, а в сенсацию именно в этой паре я точно не верю.

Прогноз: победа Испании за 2.38, точный счет 2:1 за 8.80

Португалия — Уругвай

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Волотко: Уругвай уже поучаствовал в одном из самых скучных матчей в Катаре (один удар в створ на двоих с Южной Кореей — повторение антирекорда ЧМ). А Португалия выдала безумную победу, хотя чуть ее не упустила в стиле Ивана Левенца.

Даже странно, что у команды Сантуша возникло столько проблем с Ганой: Роналду супермотивирован, Феликс, Силва и Фернандеш тоже в порядке, а с замены выходят Жоау Мариу и Рафаэл Леау.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Уругваю в Катаре будет тяжеловато — Суарес и Кавани доигрывают, но уже не тащат сборную. А выехать за счет объема Федерико Вальверде будет тяжеловато.

Допускаю, что Португалия пропустит, но не из-за силы атаки уругвайцев, а исключительно из-за хаоса в обороне, который происходил в матче с Ганой. Однако точно не проиграет — выбирая между ничьей и победой, остановлюсь на втором варианте с минимальной разницей.

Прогноз: победа Португалии за 1.98, точный счет 2:1 за 8.50

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
7
8
Читайте также
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
Унизительное поражение Англии от США! Победный гол забил посудомойщик, СМИ приняли результат за технический сбой
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сборная Катара стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022
Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор сыграли вничью, Катар досрочно вылетел с турнира
Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры