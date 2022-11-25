Месси отыграется за унижение на Мексике, Испания добьет Германию. Прогноз на второй тур ЧМ

Продолжаем конкурс прогнозов вместе с БЕТСИТИ.

Продолжается масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться (во 2-м туре — 10-6-2), поэтому еще не поздно поучаствовать — шанс догнать лидеров у вас обязательно будет. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем ключевые встречи второго тура. И вот такие прогнозы сделал заместитель шефа отдела футбола Леонид Волотко.

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Аргентина — Мексика

Волотко: Команде Херардо Мартино нужно было выжимать максимум из матча с Польшей, который они вообще чуть не проиграли (спасибо роскошному Гильермо Очоа). Уверен, с Аргентиной шансов практически не будет — Саудовская Аравия не оставила им выбора, кроме как выходить и умирать.

Во втором матче уже не будет проблем с мотивацией и тотальной расслабленности, с которой банда Месси закатывала мячи из офсайда. Терять очки во втором туре точно нельзя — значит, Аргентина выйдет суперзаряженной и не оставит сопернику шансов.

Мексике просто не повезло — саудиты максимально усложнили им задачу.

Прогноз: победа Аргентины за 1.60, точный счет — 3:0 за 11.0

Франция — Дания

Волотко: Сборная Франции произвела одно из самых ярких впечатлений на старте ЧМ. Хотя перед турниром мы признавали, что команда стала слабее со времен чемпионата мира в России. И были уверены: травмы ведущих игроков точно скажутся на игре. Хотя бы потому, что их слишком много: Бензема, Канте, Погба, Меньян, Эрнандес, Кимпембе...

Но матч с Австралией доказал: Франция в таком порядке, что это один из главных претендентов на титул в Катаре.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

У Дании была роскошная пресса до турнира. Каспер Юльманн поставил качественную и современную игру, которая в связке с топ-результатами (прорыв на Евро и мощная квалификация ЧМ) не оставляли выбора — многие ожидали, что датчане станут открытием чемпионата мира в Катаре.

Матч с Тунисом, конечно, не провал — но после него было больше поводов говорить именно о Тунисе, а не о Дании. Биться с Францией команда Юльманна не готова — действующие чемпионы мира на другом уровне, и им нужен плей-офф с первого места. И они его, конечно, получат.

Прогноз: победа Франции за 1.87, точный счет 2:0 за 7.30

Испания — Германия

Волотко: В этой паре все настолько очевидно, что это даже пугает: в чем-то должен быть подвох. Но, кажется, его реально не существует.

Даже если бы Германия удержала победу над Японией, Испания все равно считалась бы явным фаворитом: с Коста-Рикой команда Луиса Энрике выглядела очень впечатляюще. А после того как немцы запороли кучу убойных моментов и отдали победу, остается ровно ноль сомнений: Испания выиграет.

Естественно, не так крупно — для Германии это матч года, ее состав позволяет биться за топ-результат. Но расклады для Ханса-Дитера Флика уже катастрофичные: есть все шансы снова не выйти из группы.

Испания сильнее, а в сенсацию именно в этой паре я точно не верю.

Прогноз: победа Испании за 2.38, точный счет 2:1 за 8.80

Португалия — Уругвай

Волотко: Уругвай уже поучаствовал в одном из самых скучных матчей в Катаре (один удар в створ на двоих с Южной Кореей — повторение антирекорда ЧМ). А Португалия выдала безумную победу, хотя чуть ее не упустила в стиле Ивана Левенца.

Даже странно, что у команды Сантуша возникло столько проблем с Ганой: Роналду супермотивирован, Феликс, Силва и Фернандеш тоже в порядке, а с замены выходят Жоау Мариу и Рафаэл Леау.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Уругваю в Катаре будет тяжеловато — Суарес и Кавани доигрывают, но уже не тащат сборную. А выехать за счет объема Федерико Вальверде будет тяжеловато.

Допускаю, что Португалия пропустит, но не из-за силы атаки уругвайцев, а исключительно из-за хаоса в обороне, который происходил в матче с Ганой. Однако точно не проиграет — выбирая между ничьей и победой, остановлюсь на втором варианте с минимальной разницей.

Прогноз: победа Португалии за 1.98, точный счет 2:1 за 8.50