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Сегодня, 00:15

Аргентина — Парагвай: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026

Видеотрансляция матча отбора ЧМ-2026 Аргентина — Парагвай начнется в 01.55 13 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters
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В ночь на 13 октября сборная Аргентины на своем поле в городе Буэнос-Айрес сыграет против Парагвая в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Встреча пройдет на стадионе «Монументаль», начало — в 02.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния Аргентина — Парагвай. Начало — в 01.55.

Следить за ключевыми событиями матча квалификации ЧМ-2026 можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Аргентинцы с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 по Южной Америке. Парагвайцы располагаются на шестой строчке с одним баллом.

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Сборная Парагвая по футболу
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