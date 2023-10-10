Чемпионат мира: как и где смотреть трансляции матчей отбора зоны Южной Америки в России

Матчи отбора чемпионата мира-2026 в Южной Америке проходят с сентября 2023 по ноябрь 2025 года.

По итогам отборочного турнира будут определены участники мирового первенства в США, Мексике и Канаде от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Всего было предоставлено шесть прямых путевок . Еще одна команда с седьмого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Следить за матчами отбора ЧМ-2026 в Южной Америке можно с помощью телеканала «Матч ТВ». Телеканал приобрел права на трансляцию южноамериканских отборочных матчей к следующему чемпионату мира. Таким образом, на российском ТВ покажут матчи сборных Аргентины, Бразилии, Уругвая, Перу, Чили, Эквадора, Венесуэлы и Парагвая.

Формат квалификации не претерпел никаких изменений по сравнению с предыдущими циклами. Отборочный турнир будет проведен в два круга без разделения на группы, в котором каждая команда сыграет с каждым из 9 соперников два раза — дома и на выезде. Всего будет сыграно 90 матчей.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, это будет первое мировое первенство в XXI веке, которое будет проведено по новому регламенту.