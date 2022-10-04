Источник: Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По сведениям источника, совместную заявку подадут Украина, Испания и Португалия. Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.