Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 02:23

Источник: Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сергей Разин
корреспондент
Олимпийский стадион в Киеве.
Фото Reuters

Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По сведениям источника, совместную заявку подадут Украина, Испания и Португалия. Официально об этом должны объявить руководители футбольных федераций Испании и Португалии 5 октября во время пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. При этом ожидается, что Украина может принять несколько матчей группового турнира.

Также на право провести ЧМ-2030 претендуют совместные заявки Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании.

Источник: https://tass.ru/sport/15945613
Чемпионат мира по футболу
26
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное
Автор золотой шайбы Олимпиады сбежал в Канаду. Это не помешало ему стать национальным героем
Илон Маск предложил четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной
Группа из 11 стран в совместном заявлении в СПЧ ООН осудила русофобию
Офицер рассказал об использовании ВСУ новых типов ракет для HIMARS
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сборная Чили подала апелляцию в CAS на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022