Трансляция игры отбора ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия начнется в 2.50 17 ноября на «Матч Футбол 2»

Сборная Колумбии по футболу дома в городе Барранкилья сыграет против Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча пройдет 17 ноября на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес». Начало — в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры Колумбия — Бразилия пройдет на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 02.50 мск. Ключевые события противостояния Колумбия — Бразилия будут доступны в матч-центре «СЭ».

Колумбийцы с 6 очками занимают 5-е место в своей группе квалификации на мировое первенство. Пентакампеоны располагаются на 3-й строчке с 7 баллами.

Ранее стало известно, что два футболиста РПЛ вызваны в сборную Колумбии на матчи национальной команды с Бразилией и Парагваем: Хорхе Карраскаль («Динамо») и Джон Кордоба («Краснодар»).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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