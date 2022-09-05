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Чемпионат мира

5 сентября, 18:26

Президент УЕФА заявил, что ЧМ-2030 года должен пройти в Испании и Португалии

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании и Португалии.

«Я уверен, что чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании и Португалии. Эта заявка является выигрышной, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом и имеют хорошую инфраструктуру», — приводит слова Чеферина Reuters.

Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение мирового первенства в июне 2022 года.

Ранее появлялась информация, что заинтересованность в совместном проведении турнира также выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, мировое первенство 2026 года примут США, Канада и Мексика.

Испания уже однажды проводила чемпионат мира — это случилось в 1982 года. Португалия принимала матчи чемпионата Европы в 2004 году.

Отметим, что Испания и Португалия подавали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2018 года, но тогда конкурс выиграла Россия.

Чемпионат мира по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Карпин заявил, что не поедет на чемпионат мира в Катар