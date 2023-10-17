Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный турнир ЧМ-2026

Сборная Афганистана на выезде обыграла Монголию в матче за выход в отборочный турнир ЧМ-2026 — 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил Фаршад Нор.

Гости провели матч без главного тренера Ануша Дастгира. Перед матчем он поссорился с игроками национальной команды и отказался заполнять заявку на игры, предложив засчитать его сборной техническое поражение. Футболисты самостоятельно заполнили заявку и вышли на матч.

Теперь сборная Афганистана сыграет в групповом отборочном турнире ЧМ-2026.