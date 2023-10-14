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Сегодня, 18:40

Неймар и Винисиус были замечены на вечеринке за несколько часов до матча сборной Бразилии против Венесуэлы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки сборной Бразилии находились на вечеринке за несколько часов до матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 против Венесуэлы (1:1), сообщает бразильский журналист Матеус Бальди.

По информации источника, Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон отдыхали в компании девушек за несколько часов до начала игры. Все три игрока в итоге попали в стартовый состав национальной команды.

После ничьей с Венесуэлой бразильцы уступили Аргентине лидерство в отборочном турнире Южной Америки, опустившись на второе место.

Винисиус Жуниор
Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Ришарлисон
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