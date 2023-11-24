В Италии отказались от заявки на проведение ЧМ-2030 из-за дела Реджени

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал, почему страна отказалась от идеи подавать совместную заявку с Саудовской Аравией и Египтом на проведение чемпионата мира 2030 года.

«В мире спорта вопросы морали имеют основополагающее значение. Мы всегда говорим о ценностях, которые стараемся прививать молодым людям, рассказываем им о том, насколько важен имидж, страсть и уважение к великим ценностям спорта», — приводит слова Гравина Football Italia.

Он также заявил, что в федерации понимали, что была большая вероятность успеха чемпионата с комбинацией Италии, Египтом и Саудовской Аравии.

«Мы сделали это из-за международных проблем, связанных с делом Джулио Реджени и из-за того, что не разделяем некоторые ценности. Нельзя постоянно притворяться, что ничего не произошло», — добавил Гравина.

Итальянский социолог Реджени исчез в Египте в 2016 году. Позже его тело было найдено со следами пыток. Он занимался социологическими исследованиями, в том числе деятельностью независимых профсоюзов.

ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика, количество участников турнира будет увеличено с 32 до 48.

ЧМ-2030 должен пройти летом 2030 года.