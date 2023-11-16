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Сегодня, 11:45

Андрей Клименко: «Получили важный опыт, впечатления положительные»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо-Алтайский край» Андрей Клименко после крупной победы над «СКА-Хабаровск» (5:1), принесшей бело-голубым второе место в турнире победителей межрегиональных ЮФЛ-3, сказал, что эти соревнования пойдут его команде на пользу.

— Приятно завершить крупной победой, но меня радует прежде всего, как ребята отреагировали на поражение от «Балтики», — отметил Клименко. — Я увидел немного другую команду в плане мотивации. Да, у таких турниров своя специфика: не так много времени для того, чтобы разобрать соперников, плюс у кого-то сезон закончился в начале ноября, а у нас уже месяц назад. Поэтому все находились в разных кондициях и игровом тонусе. Но жаловаться на это ни в коем случае не буду. Спасибо организаторам — получился крутой турнир, который всем ребятам пойдет в плюс.

— Главный для вас итог соревнований?

— Мы приехали, получили важный опыт, посмотрели на себя на фоне соперников из других регионов. Вижу, что есть куда расти. Мы увидели, что в каких-то моментах движемся в правильном направлении, а другие нужно поправлять. Поэтому от турнира только положительные впечатления.

«Динамо-Алтайский край» взяло серебро, после того как «Урал» в заключительном матче не обыграл досрочного победителя турнира «Академию Краснодарского края» и остался третьим.

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