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Сегодня, 21:35

Игрок молодежной команды «Спартака» Быковский — о пятом месте команды: «Результатом, конечно, не доволен»

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Игрок молодежной команды «Спартака» Артем Быковский в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды по итогам прошедшего сезона МФЛ.

«Сезон был достаточно интересный, хоть и скомканный. Были как хорошие серии побед, так и обидные поражения. Результатом, конечно, не доволен. Хотелось забраться в тройку лидеров, но вышло, как вышло. Я считаю, такие мероприятия, безусловно, помогают развиваться футболистам, они популяризируют тебя как личность, что ты чего-то добился, выиграл с командой. Мне все нравится», — сказал Быковский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ. Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Быковский стал лучшим бомбардиром по итогам сезона МФЛ-2023.

ЮФЛ
ФК Спартак (Москва)
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