Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
МФЛ
ЮФЛ-1
ЮФЛ-2
ЮФЛ-3
Все материалы
Главная
Футбол
ЮФЛ

Сегодня, 21:20

Лучший игрок МФЛ Батраков: «Очень приятно получить эту награду»

Telegram Дзен

Игрок молодежной команды «Локомотива» Алексей Батраков в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку МФЛ по итогам сезона.

«Очень приятно получить эту награду. Хочется сказать спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу за такой великолепный сезон и золотые медали. Организация на высоком уровне. Очень приятно выходить на сцену при публике. ЮФЛ и МФЛ помогают молодым игрокам развиваться и попадать в РПЛ», — сказал Батраков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ. Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Батраков был признан лучшим игроком по итогам сезона МФЛ-2023.

ЮФЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Игрок молодежной команды «Зенита» Лобов: «МФЛ помогает расти»

Игрок молодежной команды «Спартака» Быковский — о пятом месте команды: «Результатом, конечно, не доволен»