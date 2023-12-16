Лучший игрок МФЛ Батраков: «Очень приятно получить эту награду»

Игрок молодежной команды «Локомотива» Алексей Батраков в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку МФЛ по итогам сезона.

«Очень приятно получить эту награду. Хочется сказать спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу за такой великолепный сезон и золотые медали. Организация на высоком уровне. Очень приятно выходить на сцену при публике. ЮФЛ и МФЛ помогают молодым игрокам развиваться и попадать в РПЛ», — сказал Батраков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во время Матча звезд FONBET Кубка России прошло награждение лучших игроков по итогам минувшего сезона ЮФЛ и МФЛ. Персональные награды футболистам вручили заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, бронзовый призер ЕВРО-2008 также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин.

Батраков был признан лучшим игроком по итогам сезона МФЛ-2023.