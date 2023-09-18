Календарь перевернем. Зачем ЮФЛ переводят на систему «весна-осень»?

С 2024 года все соревнования в рамках Юношеской футбольной лиги будут проводиться по одной схеме.

Новый сезон в федеральных дивизионах Юношеской футбольной лиги стартовал в конце июля, сейчас команды успели провести по семь туров. И во всех турнирах кипит очень интересная борьба — в трехочковый интервал от лидера умещаются сразу по пять команд и в ЮФЛ-1, и в ЮФЛ-2, и в ЮФЛ-3.

Но турнирная ситуация предстает совсем в другом свете, если знать, что команды прошли уже почти половину турнирного пути. Ведь по решению исполкома РФС нынешний сезон является переходным и проводится в однокруговом формате — к 4 ноября все команды сыграют по 13 матчей и определят чемпионов. То же самое касается Молодежной футбольной лиги, где дистанция в 19 туров будет пройдена к началу декабря. В чем же причина?

Матч ЮФЛ-1 ЦСКА — «Краснодар». Фото ЮФЛ

Строим вертикаль

Профессиональные дивизионы чемпионата страны, включая РПЛ, напомним, перешли на традиционную в Европе систему проведения соревнований «осень-весна» в 2011 году. Прошло уже больше десятилетия, но вокруг той реформы продолжают ломать копья ее сторонники и противники. Созданная же в 2019 году ЮФЛ изначально тоже жила по «взрослой» модели. Но четыре года спустя переходит на систему «весна-осень». Конечно, очень интересно было узнать, почему принято такое решение. Как удалось выяснить, основных причин две.

— Система ЮФЛ стратегически важна для всей пирамиды подготовки молодых футболистов в России, — объясняли «СЭ» в службе по коммуникациям РФС. — Поэтому для повышения ее эффективности мы хотели решить две задачи: выстроить единую вертикаль в рамках системы ЮФЛ, чтобы все лиги выступали по единому принципу, и снизить влияние климатических и инфраструктурных особенностей в различных регионах.

Детско-юношеские соревнования в нашей стране традиционно проводились и проводятся по системе «весна-осень». Как и появившиеся в 2021 году региональные дивизионы ЮФЛ, опыт проведения соревнований в которых признан в РФС успешным. За прошедшие сезоны создана система проведения турниров по разным возрастным группам в шести межрегиональных объединениях — пионерами выступили Северо-Запад и Дальний Восток, с 2022 года к ним подключились Центр, Юг, Сибирь и Приволжье. И вот пришло время оптимизировать весь календарь, включая МФЛ и федеральные дивизионы ЮФЛ.

— Плюс синхронизации всех лиг в рамках единой системы в том, что теперь один спортивный сезон будет совпадать с одним календарным годом, — подчеркивают в РФС. — Это упрощает возможную ротацию школ между лигами федерального и межрегионального уровней. Ранее это привело бы к простою минимум в полгода или исключению команды из соревнования посреди сезона. Также такой формат позволяет контролировать базовый возраст футболистов, поскольку все соревнования системы ЮФЛ имеют возрастные ограничения. И немаловажный в условиях России фактор — возможность сделать больший акцент на летние месяцы при формировании календарей.

Действительно, Россия обладает огромной территорией, и на большей ее части достаточно суровый климат. Поэтому, если представить, что в федеральный дивизион когда-нибудь попадет команда, например, из северных регионов или Сибири, вписаться в систему «осень-весна» ей будет крайне сложно. А такой вероятности, учитывая слова о потенциальной ротации команд между лигами, исключать нельзя. Теперь же организаторы не просто поменяют в календаре круги местами — летом не будет межсезонья, и ребята смогут спокойно играть в комфортных условиях в июне, июле и августе.

Футболисты «Локомотива» в матче МФЛ. Фото ЮФЛ

Время перемен

В РПЛ в свое время при смене систем выбрали модель «полуторного» сезона, разбив команды после двухкругового турнира на группы и проведя еще раунд в борьбе за медали и за выживание. С ЮФЛ было решено пойти в противоположную сторону, и команды играют своеобразный блиц почти без права на ошибку. Но на это тоже есть весомые причины.

— Во-первых, МФЛ и ЮФЛ — это соревнования, в которых существуют возрастные ограничения, — рассказывают в РФС — Например, в рамках переходного сезона МФЛ принимают участие команды, составленные из игроков, родившихся не ранее 1 января 2004 года. Если бы мы растянули турнир на полтора года, то часть футболистов стала старше 19 лет, превысив эти ограничения. Составы команд за это время могли сильно измениться. Все это не пошло бы на пользу спортивной целостности турнира. Во-вторых, текущий формат позволяет нам уже со следующей весны перейти на единую систему соревнований.

Но сами юные футболисты сейчас вряд ли думают о будущем сезоне. В условиях настолько плотной борьбы и конкуренции, какую мы можем наблюдать в таблицах федеральных лиг, игрокам куда интереснее каждый следующий тур, где нужно непременно выигрывать. Что касается региональных дивизионов, то они живут привычной жизнью — их турниры выходят на финишную прямую. Хотя, помимо реформы календаря, ЮФЛ в ближайшем будущем ждут и другие серьезные перемены.

— C сезона 2024 года мы будем подтверждать соответствие школ Правилам РФС по допуску клубов к участию в ЮФЛ по аналогии с тем, как сейчас профессиональные клубы проходят лицензирование, — отмечают в федерации. — Все школы будут проходить эту процедуру синхронно, это станет одним из критериев участия в соревнованиях МФЛ и ЮФЛ, включая межрегиональный уровень. В стратегическом плане готовятся и другие изменения в отношении МФЛ, которые были невозможны без перехода на новую систему. О них будет объявлено после утверждения в рамках исполкома РФС.

Словом, начатая несколько лет назад системная работа по развитию детско-юношеского футбола продолжается. И мы уже можем видеть ее плоды. Например, в командах РПЛ становится все больше игроков, прошедших через ЮФЛ. А целая группа выпускников лиги принимала участие в недавних товарищеских матчах сборной России. В первом матче с олимпийской командой Египта дебютировали сразу 10 игроков — Станислав Агкацев, Виктор Александров, Андрей Лангович, Дмитрий Васильев, Ярослав Гладышев, Никита Ермаков, Ярослав Михайлов, Даниил Кузнецов, Никита Салтыков и Владислав Шитов. А в игре с Катаром впервые на поле вышли Сергей Волков и Артем Карпукас.