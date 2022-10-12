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Сегодня, 10:45

Этап Кубка мира по фристайлу в Швеции отменили из-за высоких цен на энергоносители

Иван Торопцев
Корреспондент

Организаторы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр в Фалуне (Швеция) объявили об отмене соревнований в связи с повышением цен на энергоносители и высоким уровнем инфляции.

«В связи с нынешней ситуацией мы не можем набрать достаточно средств. Беспокойство заставляет многие компании пересмотреть свою деятельность, а это в свою очередь влияет на проведение событий, подобных нашему.
Очень жаль, но мы вынуждены отменить этап. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы провести соревнования», — приводит Inside the Games слова представителя Шведской лыжной ассоциации Стефана Карлссона.

Этап Кубка мира по фристайлу в Фалуне должен был пройти с 24 по 25 ноября.

Источник: https://www.insidethegames.biz/articles/1129068/big-air-world-cup-cancelled
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