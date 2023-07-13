Кожевникова рассказала, что начала заниматься спортом ради любви родителей

Призер двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, ради чего начала заниматься спортом.

«Я начала серьезно тренироваться ради зарабатывания любви собственных родителей, в основном отца. Потом это переросло в интроект. То есть идея уже существует, она вбита в сознание, пустила корни: я потратила время, немалые усилия, знаю, что могу быть хорошим спортсменом, могу добиться определенных результатов... Точно могу сказать, что во второй половине карьеры мной руководили именно эти соображения», — приводит слова Кожевниковой RT.