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Сегодня, 12:05

В Госдуме отреагировали на инцидент с россиянином из «Спортинга» и украинцами

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Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об открытии в УЕФА дисциплинарного дела после отказа в рукопожатии россиянину Антону Соколову из португальского «Спортинга» игроками киевского клуба «Хит» в матче группового этапа футзальной Лиги чемпионов.

«Это происходит не в первый раз, и так будет всегда, как минимум, пока идет спецоперация. Стоит понимать, что сейчас там невозможно по-другому. Ну что с этим сделать? Видите, уже в фехтовании принято решение, что руки жать не обязательно. Вот миллионы лет они жали друг другу руки, а теперь из-за нынешней ситуации руки жать стало необязательно, потому что в мире столько ситуаций, когда кто-то не хочет жать другому руки», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Игра, прошедшая 25 октября в хорватском Омише, завершилась со счетом 2:2.

Перед встречей игроки киевского клуба проигнорировали Соколова, в ответ на это футболисты «Спортинга», шедшие по очереди за россиянином, также отказались от рукопожатий с украинцами. По данному инциденту в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

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