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Сегодня, 13:58

В «Норманочке» рассказали об отношениях с командой из Австралии на турнире Copa Mundo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент профессионального мини-футбольного клуба «Торпедо», в систему которого входит «Норманочка», Николай Ходов рассказал, что австралийская команда «Фриланс» проявляет дружелюбие к российской «Норманочке» во время международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo.

«Австралийская команда, конечно, такая героическая, потому что девушки без всякого опыта серьезной борьбы, я даже не знаю, что собой представляет чемпионат Австралии. Но, приехав на другой континент играть с сильнейшими, они сделали такой серьезный выбор в пользу любви к нашему виду спорта. Они приехали себя показать, посмотреть, что здесь происходит, поэтому дружелюбно настроены, ходят, улыбаются, здороваются. Никуда не уехали, вылетев с группового этапа, настроены досмотреть Кубок мира до конца, вернувшись в свою страну с опытом, которого у их соперниц в Австралии нет. Вот это и есть развитие вида спорта на континентах, потому что они учатся, это видно. Они ходят со своим тренером, что-то записывают и обсуждают. Абсолютно дружелюбно настроены, здороваются, даже выучили пару русских слов, например, «привет», его говорят нашим игрокам», — приводит слова Ходова ТАСС.

В матче первого тура группового этапа российская команда обыграла бразильский «Рио Бранко» со счетом 7:0. Турнир Copa Mundo проходит в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля.

«Норманочка» была основана в 2018 году и входит в систему «Торпедо» (мини-футбол). Клуб из Нижегородской области является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, также на счету команды бронза Кубка Мира сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/18223897
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Президент «Норманочки» подвел итоги группового этапа Copa Mundo по мини-футболу