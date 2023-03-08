Гандболист Шишкарев надеется на скорое возвращение россиян на международную арену

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев надеется, что российские спортсмены в скором времени будут вновь выступать на мировых турнирах.

«Очень рад снова оказаться в сборной. Мы все соскучились по этой обстановке, давно не тренировались вместе. Приятные эмоции, можно передохнуть от клубной рутины. Ожидаю, что будут очень упорные встречи, думаю, что будут упорные встречи. Конечно, сейчас идет много разговоров о возвращении россиян на мировую арену. Я слежу за поступающей информацией и надеюсь, что нас вернут на международные турниры. Наша задача сейчас — быть готовыми к возвращению, для этого мы и тренируемся», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

В настоящий момент национальная команда России проводит сбор в Новогорске перед играми с белорусскими спортсменами, которые пройдут 11 и 12 марта в Минске.