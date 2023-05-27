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Сегодня, 08:40

Олимпийский чемпион Игорь Васильев скончался в возрасте 57 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

«26 мая на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев. Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении.

Васильев стал олимпийским чемпионом в 1992 году. Также он побеждал на чемпионате мира (1993) и стал серебряным призером чемпионата Европы (1994).

Источник: https://rushandball.ru/publications/28307/ne-stalo-igorya-vasileva
Игорь Васильев
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