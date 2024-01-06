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Гандбол

Сегодня, 17:37

Российские гандболисты проиграли Ирану в матче Кубка дружбы

Алина Савинова
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Сборная России по гандболу во второй день Кубка дружбы уступила команде Ирана — 26:29. Это поражение стало первым для сборной Россия-1 на домашнем турнире.

В другом матче дня Белоруссия одержала крупную победу над молодежной командой России (игроки не старше 20 лет) со счетом 45:29.

7 января сборная Россия-2 сыграет против Ирана. Начало матча — в 12.45 по московскому времени. В 15.15 пройдет матч между основной российской командой и белорусскими гандболистами.

После двух туров Белоруссия с 4 очками лидирует в турнирной таблице. Иран (2) идет вторым, Россия-1 (2) — третьей, Россия-2 (0) — четвертой.

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