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Гандбол

Сегодня, 14:09

Соседи рассказали о состоянии гандболистки Дивак перед гибелью

Ана Горшкова
Корреспондент
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Погибшая гандболистка клуба «Астраханочка» Виктория Дивак в день трагедии плакала и пила вино на балконе своей квартиры, рассказали РЕН ТВ соседи, жившие с ней в одном доме.

Одна из соседок отметила, что спортсменка жила в квартире одна.

«Она через этаж от меня жила, окно было открыто. Сильно плакала», — приводит слова соседки РЕН ТВ.

Также она сообщила, что, по словам другой соседки, которая жила с погибшей спортсменкой на одном этаже, в квартире Дивак на балконе был обнаружен бокал с вином. Все соседи, которые лично знали гандболистку, отзываются о ней очень тепло.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид. 17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти Дивак.

До «Астраханочки» гандболистка выступала за «Динамо-Синару», в составе которой трижды становилась чемпионом России, «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».

Виктория Дивак. Трагически погибла трехкратная чемпионка России по гандболу. Не стало Виктории Дивак

Источник: РЕН ТВ
Гандбол
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