Спортсменки, чемпионки, мамы. Истории от гандболисток сборной России

В ближайшее воскресенье в России отмечается День матери. В этот праздник, в отличие от 8 Марта, принято поздравлять не всех представительниц прекрасного пола, а только познавших радость материнства.

Мало в каком виде спорта в нашей стране найдется такое же количество эффектных девушек, как в гандболе. Своей популярностью он обязан в том числе и женской красоте. Но в отличие от прежних времен, когда спортсменки предпочитали заводить детей уже после завершения карьеры, сейчас среди действующих игроков немало молодых мам.

Новая роль

Гандболистки, которые между играми меняют форму и кроссовки на коляски и погремушки, сейчас не редкость. Среди них есть и игроки, отлично знакомые болельщикам по выступлению за сборную России. Например, на прошедшей в конце лета Спартакиаде сильнейших на площадку вернулись чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 Ксения Макеева, выступающая за «Ростов-Дон», и представительница московского ЦСКА Наталья Чигиринова, побеждавшая на Универсиаде-2015.

Девушки почти синхронно ушли в декрет в конце прошлого года, а весной впервые в жизни стали мамами — у обеих появились на свет замечательные дочки. Через две недели после родов и Наталья, и Ксения уже начали легкие тренировки.

— Конечно, опасения перед паузой в карьере были, это же мой первый ребенок, — говорит с улыбкой Чигиринова. — Например, не знала, смогу ли я похудеть, а вдруг останусь такой большой на всю жизнь? На первых тренировках бегала без проблем, а вот падать сначала боялась. Но все быстро встало на свои места.

Наталья Чигиринова. ГК ЦСКА

При этом Наталья рассказывала, что информации во время беременности собрала так много, что пришлось завести специальную тетрадь. Серьезно готовилась и Макеева.

— Когда в первый раз с этим сталкиваешься, у тебя и правда миллион вопросов, — отмечает Ксения. — Думаешь, как поступить правильно в той или иной ситуации. У меня в близком кругу очень много молодых мам, и советов была масса. Все что-то подсказывали, давали лайфхаки, за что я безумно благодарна. Я все записывала в заметки в телефоне, слушала разные подкасты, смотрела видеоуроки. На поздних сроках беременности я много гуляла, поэтому было время изучить все подсказки. В то же время каждый ребенок индивидуален, и твой не похож ни на какого другого, поэтому очень важно прислушиваться к себе.

При этом Макеева считает, что еще не полностью восстановила прежнюю форму после декрета. В плане физической подготовки или выносливости вопросов нет, но Ксении, по ее мнению, в игровом плане еще не хватает подвижности, каких-то чисто гандбольных нюансов. А вот Чигиринова, напротив, чувствует себя едва ли не увереннее, чем прежде.

— Еще на Спартакиаде понимала, что я в очень хорошей форме, — вспоминает начало сезона Наталья. — Возвращение для меня вообще получилось легким, если честно, даже не ожидала такого. Многие говорят, что организм обнуляется после рождения ребенка, вот у меня так и произошло.

Гандбольная семья

Вернулась на площадку минувшим летом и серебряный призер Евро-2018 Дарья Васильева, которую болельщики помнят по девичьей фамилии Самохина. Игрок «Астраханочки» брала паузу после Игр в Токио, на которые ездила запасной. В отличие от Чигириновой и Макеевой, Васильева уже опытная мама — ее сыну скоро исполнится три года.

Дарья Васильева. Фото Соцсети

— Он появился на свет весной 2020-го, прямо в разгар пандемии, — рассказывает Дарья. — Естественно, все вокруг было закрыто из-за ковидных ограничений. Поэтому моей первой тренировкой был кросс на свежем воздухе примерно через месяц. Впрочем, торопиться тогда мне было особо некуда, я не форсировала восстановление, не подгоняла себя.

Как говорит Васильева, к ситуации, сложившейся в стране и мире в те дни, они с мужем отнеслись даже с юмором. Кстати, супруг Дарьи — тоже гандболист, выступавший и за российскую сборную, Денис Васильев.

— Мы считаем себя очень «везучими» людьми, и наш ребенок просто не мог появиться на свет в обычное время, — смеется спортсменка. — Денис должен был находиться в больнице и увидеть сына почти сразу после рождения, но из-за ковида его даже не пустили в роддом. Только на выписку. А во время нее не было никаких, как сейчас принято, фотосессий, цветов, шаров — я вышла с ребенком на руках, села в машину, и мы уехали.

Спасибо мужьям и бабушкам

Когда приходит время возвращаться к работе, любой маме необходимо решить сразу несколько важных вопросов: с кем оставить ребенка, как перенести разлуку с малышом. В этом, конечно, всегда приходят на помощь мужья, а также бабушки с дедушками. Как рассказывает Макеева, в начале сезона близкие даже сопровождали ее с дочкой на выезды, немало поколесив по стране. Хотя недавно пришло время и оставить Катю дома.

Ксения Макеева. ГК «Ростов-Дон»

— Буквально на днях был первый выезд без дочери — в Тольятти и Ижевск, — говорит Макеева. — Конечно, когда выходила из дома, всплакнула. Но я настраивала себя перед этим, понимала, что оставляю ребенка не с чужими людьми, и все будет хорошо. У нас за ребенком в мое отсутствие следит целая команда! Прежде всего, бабушка с дедушкой, но и муж в свои выходные делает все, чтобы помочь. Когда звоню по видео, бабушка смеется, что я скучаю больше, чем Катя. Она, думаю, в таком возрасте еще не понимает, на два дня я уехала или на неделю.

При этом Ксения не скрывает, что, как и у многих молодых родителей, у нее в последнее время стало гораздо меньше времени на сон. А вот Чигириновой в этом плане повезло.

— Настолько, что даже не могу сказать, что у нас кардинально изменился ритм жизни, — говорит Наталья. — Дочка дает нам спать ночами, спокойно реагирует на смену обстановки, совершенно не капризная. Есть мама рядом — здорово, нет — ничего страшного. С ребенком остается супруг, если он свободен, а еще у нас есть замечательная няня, которой я доверяю.

А вот у Васильевых сын уже в таком возрасте, что его можно увидеть на трибунах. В прошлом сезоне он с мамой ходил на матчи папы, теперь же бабушка водит его на игры «Астраханочки».

— Сын узнает маму с папой и на площадке, и по телевизору, — рассказывает Дарья. — Хотя пока ему больше нравится бегать по трибунам, чем болеть.

Но в одном Ксения, Наталья и Дарья точно сходятся — с появлением детей в их жизни и семье стало гораздо больше любви и теплоты, которую хочется передать ребенку. Мы искренне поздравляем всех спортивных мам с Днем матери. Попросила передать поздравления и Дарья Васильева — не можем ей в этом отказать.

— Знаю, что мама читает все мои интервью, — сказала Дарья. — Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить ее с праздником — с Днем матери. Мама, я тебя очень люблю!