Спортсменки, чемпионки, мамы. Истории от гандболисток сборной России

Мало в каком виде спорта в нашей стране найдется такое же количество эффектных девушек, как в гандболе. Своей популярностью он обязан в том числе и женской красоте. Но в отличие от прежних времен, когда спортсменки предпочитали заводить детей уже после завершения карьеры, сейчас среди действующих игроков немало молодых мам.
Гандболистки, которые между играми меняют форму и кроссовки на коляски и погремушки, сейчас не редкость. Среди них есть и игроки, отлично знакомые болельщикам по выступлению за сборную России. Например, на прошедшей в конце лета Спартакиаде сильнейших на площадку вернулись чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 Ксения Макеева, выступающая за «Ростов-Дон», и представительница московского ЦСКА Наталья Чигиринова, побеждавшая на Универсиаде-2015.
Девушки почти синхронно ушли в декрет в конце прошлого года, а весной впервые в жизни стали мамами — у обеих появились на свет замечательные дочки. Через две недели после родов и Наталья, и Ксения уже начали легкие тренировки.
— Конечно, опасения перед паузой в карьере были, это же мой первый ребенок, — говорит с улыбкой Чигиринова. — Например, не знала, смогу ли я похудеть, а вдруг останусь такой большой на всю жизнь? На первых тренировках бегала без проблем, а вот падать сначала боялась. Но все быстро встало на свои места.
При этом Наталья рассказывала, что информации во время беременности собрала так много, что пришлось завести специальную тетрадь. Серьезно готовилась и Макеева.
— Когда в первый раз с этим сталкиваешься, у тебя и правда миллион вопросов, — отмечает Ксения. — Думаешь, как поступить правильно в той или иной ситуации. У меня в близком кругу очень много молодых мам, и советов была масса. Все что-то подсказывали, давали лайфхаки, за что я безумно благодарна. Я все записывала в заметки в телефоне, слушала разные подкасты, смотрела видеоуроки. На поздних сроках беременности я много гуляла, поэтому было время изучить все подсказки. В то же время каждый ребенок индивидуален, и твой не похож ни на какого другого, поэтому очень важно прислушиваться к себе.
При этом Макеева считает, что еще не полностью восстановила прежнюю форму после декрета. В плане физической подготовки или выносливости вопросов нет, но Ксении, по ее мнению, в игровом плане еще не хватает подвижности, каких-то чисто гандбольных нюансов. А вот Чигиринова, напротив, чувствует себя едва ли не увереннее, чем прежде.
— Еще на Спартакиаде понимала, что я в очень хорошей форме, — вспоминает начало сезона Наталья. — Возвращение для меня вообще получилось легким, если честно, даже не ожидала такого. Многие говорят, что организм обнуляется после рождения ребенка, вот у меня так и произошло.
Вернулась на площадку минувшим летом и серебряный призер Евро-2018 Дарья Васильева, которую болельщики помнят по девичьей фамилии Самохина. Игрок «Астраханочки» брала паузу после Игр в Токио, на которые ездила запасной. В отличие от Чигириновой и Макеевой, Васильева уже опытная мама — ее сыну скоро исполнится три года.
— Он появился на свет весной 2020-го, прямо в разгар пандемии, — рассказывает Дарья. — Естественно, все вокруг было закрыто из-за ковидных ограничений. Поэтому моей первой тренировкой был кросс на свежем воздухе примерно через месяц. Впрочем, торопиться тогда мне было особо некуда, я не форсировала восстановление, не подгоняла себя.
Как говорит Васильева, к ситуации, сложившейся в стране и мире в те дни, они с мужем отнеслись даже с юмором. Кстати, супруг Дарьи — тоже гандболист, выступавший и за российскую сборную, Денис Васильев.
— Мы считаем себя очень «везучими» людьми, и наш ребенок просто не мог появиться на свет в обычное время, — смеется спортсменка. — Денис должен был находиться в больнице и увидеть сына почти сразу после рождения, но из-за ковида его даже не пустили в роддом. Только на выписку. А во время нее не было никаких, как сейчас принято, фотосессий, цветов, шаров — я вышла с ребенком на руках, села в машину, и мы уехали.
Когда приходит время возвращаться к работе, любой маме необходимо решить сразу несколько важных вопросов: с кем оставить ребенка, как перенести разлуку с малышом. В этом, конечно, всегда приходят на помощь мужья, а также бабушки с дедушками. Как рассказывает Макеева, в начале сезона близкие даже сопровождали ее с дочкой на выезды, немало поколесив по стране. Хотя недавно пришло время и оставить Катю дома.
— Буквально на днях был первый выезд без дочери — в Тольятти и Ижевск, — говорит Макеева. — Конечно, когда выходила из дома, всплакнула. Но я настраивала себя перед этим, понимала, что оставляю ребенка не с чужими людьми, и все будет хорошо. У нас за ребенком в мое отсутствие следит целая команда! Прежде всего, бабушка с дедушкой, но и муж в свои выходные делает все, чтобы помочь. Когда звоню по видео, бабушка смеется, что я скучаю больше, чем Катя. Она, думаю, в таком возрасте еще не понимает, на два дня я уехала или на неделю.
При этом Ксения не скрывает, что, как и у многих молодых родителей, у нее в последнее время стало гораздо меньше времени на сон. А вот Чигириновой в этом плане повезло.
— Настолько, что даже не могу сказать, что у нас кардинально изменился ритм жизни, — говорит Наталья. — Дочка дает нам спать ночами, спокойно реагирует на смену обстановки, совершенно не капризная. Есть мама рядом — здорово, нет — ничего страшного. С ребенком остается супруг, если он свободен, а еще у нас есть замечательная няня, которой я доверяю.
А вот у Васильевых сын уже в таком возрасте, что его можно увидеть на трибунах. В прошлом сезоне он с мамой ходил на матчи папы, теперь же бабушка водит его на игры «Астраханочки».
— Сын узнает маму с папой и на площадке, и по телевизору, — рассказывает Дарья. — Хотя пока ему больше нравится бегать по трибунам, чем болеть.
Но в одном Ксения, Наталья и Дарья точно сходятся — с появлением детей в их жизни и семье стало гораздо больше любви и теплоты, которую хочется передать ребенку. Мы искренне поздравляем всех спортивных мам с Днем матери. Попросила передать поздравления и Дарья Васильева — не можем ей в этом отказать.
— Знаю, что мама читает все мои интервью, — сказала Дарья. — Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить ее с праздником — с Днем матери. Мама, я тебя очень люблю!