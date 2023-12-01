Артур Рудь: «Глаза у нас горели от начала и до финального свистка»

В матче лидеров суперлиги ЦСКА на своей площадке обыграл «Чеховских медведей» — 25:24.

Благодаря этому успеху армейцы сохранили за собой первое место в таблице и увеличили отрыв от подмосковного клуба до трех очков. Итоги встречи прокомментировал полусредний ЦСКА Артур Рудь.

«Мне понравилось, что у нашей команды, несмотря на напряженный график и травмы, есть характер. За счет него мы и победили «Чеховских медведей». Уверен, что этот успех мы заслужили — глаза у нас горели от начала и до финального свистка. Что касается особого настроя... Я думаю, что скорее он был у подмосковной команды, они хотели нас обыграть и показать своим болельщикам, что прошлый сезон был случайностью. Но не тут-то было».

Следующую встречу ЦСКА проведет 5 декабря в рамках суперлиги в Москве против «Пермских медведей».

(Александр Хазов)