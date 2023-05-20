ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют в финале женского чемпионата России по гандболу

Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди женских команд.

В ответном матче 1/2 финала московский клуб сыграл вничью с «Ладой» — 29:29. Первый матч в Тольятти завершился победой ЦСКА (35:31) и по сумме двух встреч (64:60) команда вышла в финал.

В финале ЦСКА сыграет с командой «Ростов-Дон», которая в полуфинальной серии обыграла «Звезду» (счет по сумме двух матчей 67:64).

В серии за бронзовые медали встретятся гандболистки из «Лады» и «Звезды».

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала, Ответные матчи

ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 29:29 (14:11)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Звезда» (Звенигород) — 40:32 (20:18)