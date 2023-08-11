ЦСКА примет участие в международном турнире в Белоруссии

Армейцы прибыли в Белоруссию, где сыграют товарищеские матчи против БГУФК-СКА и «СКА-Минск», а также примут участие в международном турнире. Предстоящие матчи прокомментировал игрок московских армейцев Юлиан Гирик.

— Сначала нас ждут игры с фарм-клубом и основной командой «СКА-Минск». Минчане показывают высокую скорость игры и отличную выносливость. Ребята способны поддерживать максимальный темп на площадке на протяжении всех шестидесяти игровых минут. Их, как мне кажется, единственная слабая сторона — большое количество потерь и необдуманных действий из-за установленной ими же самими скорости. Я считаю, что при данном межсезонном этапе подготовки нам будет полезно провести со СКА спарринг, так как эта команда стремится в каждом матче выиграть и держит темп намного выше, чем средний клуб чемпионата России, — рассказал Гирик.

— Дальше нас ждет международный турнир, в котором помимо нас примут участие три сильных соперника. «Мешков Брест» — хозяин турнира. Клуб много раз брал золото этого состязания, но в этот раз мы готовы побороться с ним за победу. Турецкая «Сакарья» — это южная своеобразная команда. Прежде всего ее стоит опасаться из-за непредсказуемости: она может как проиграть в десять мячей, так и навязать борьбу мяч в мяч. «Зенит» в особом представлении не нуждается. Это один из наших прямых конкурентов на чемпионский титул во внутреннем чемпионате. Петербуржцы сильно укрепились перед началом сезона и сейчас находятся на этапе создания сильной конкурентной команды. Учитывая высокий уровень всех соперников, я считаю, что данный турнир — это отличная практика для нас и возможность показать себя перед началом сезона, — поведал гандболист.

— Уверен, что наша команда прибавит к началу сезона. Пока мы готовимся и сыгрываемся, чтобы стать еще сильнее. Мы идем в новый сезон с уверенностью и пониманием, что нужно отстоять чемпионство и победить в других турнирах!

Василиса Воробкова