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20 марта, 22:00

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Кубка России

Валентин Воробьев.
Фото Александр Хазов
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ЦСКА победил «Динамо-Сунгуль» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России в Снежинске — 28:24.

Итоги матча прокомментировал разыгрывающий армейцев Валентин Воробьев.

«Мы показали хорошее командное взаимодействие, отлично сыграла наша вратарская линия, что и позволило выполнить поставленную задачу. Первый поединок против динамовцев, который прошел в Москве, складывался тяжелее — нужно было создать необходимый задел, чтобы чувствовать себя увереннее в ответном матче. Что касается места проведения «Финала четырех», буду не против, если он пройдет в моем родном Краснодаре, мне всегда приятно там играть», — сказал Воробьев.

Проведение «Финала четырех» Кубка России запланировано на 13-14 апреля. Место станет известно позднее.

Александр Акимов

ГК ЦСКА
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