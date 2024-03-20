ЦСКА вышел в «Финал четырех» Кубка России

ЦСКА победил «Динамо-Сунгуль» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России в Снежинске — 28:24.

Итоги матча прокомментировал разыгрывающий армейцев Валентин Воробьев.

«Мы показали хорошее командное взаимодействие, отлично сыграла наша вратарская линия, что и позволило выполнить поставленную задачу. Первый поединок против динамовцев, который прошел в Москве, складывался тяжелее — нужно было создать необходимый задел, чтобы чувствовать себя увереннее в ответном матче. Что касается места проведения «Финала четырех», буду не против, если он пройдет в моем родном Краснодаре, мне всегда приятно там играть», — сказал Воробьев.

Проведение «Финала четырех» Кубка России запланировано на 13-14 апреля. Место станет известно позднее.