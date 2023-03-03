Людмила Бодниева: «Сложно играть, когда соперницы досконально друг друга знают»

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева осталась довольна итогами OLIMPBET Кубка дружбы, завершившегося в Москве, отметила, что идея сыграть двумя составами себя оправдала и подчеркнула, что при делении команды не обращала внимания на клубную принадлежность гандболисток.

— Не поклонница этого выражения — но я же говорила, что матч между двумя российскими командами таким и будет, — подчеркнула Бодниева. — Он получился таким же, как закрытые спарринги на наших предыдущих сборах. Мне очень понравилось. Да, нелегко играть, когда игроки досконально друг друга знают и часто встречаются в чемпионате страны, но тем не менее это наши лучшие игроки, и всем было интересно. Турнир себя полностью оправдал.

— Можно сравнить эту встречу с форматом «Матча звезд» в некоторых лигах?

— Не соглашусь, что мы выходили на площадку только ради удовольствия и красоты, задачи были серьезные — сыграть строго и просто, показать максимально качественный гандбол. Не скрою, победить очень хотелось. Мы не наигрывали отдельных комбинаций для разных составов, поэтому матч был открытый. Оба состава пропустили много, но самоотдачей я довольна. Про игру в защите можно сказать, что она в очной встрече не была на высоте ни у одной из команд. Но были хорошие отрезки, когда мы играли так, как я и хочу, как мы договаривались с командой. И еще нужно упомянуть, что ни у кого не было в составе оптимального набора защищающихся игроков.

— Вам было интересно, как друг против друга будут действовать одноклубницы?

— Скажу честно, что была сконцентрирована на работе со своей командой в этом матче. Но, конечно, с удовольствием смотрела на игровые моменты и России 2. Мне не все равно, как сыграли оба состава, некоторые эпизоды очень порадовали. Я не смотрела на клубную принадлежность, мне было все равно — не задумывалась, например, что вот сейчас Елена Михайличенко играет против Антонины Скоробогатченко. Скажу больше, при делении составов этот фактор мы не учитывали.

В заключительном матче московского турнира первый состав сборной России под руководством Бодниевой победил второй со счетом 35:34 и занял первое место.